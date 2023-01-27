«Макбет»: убей, чтоб самому не быть убитым

Известно, что «Макбет» – заказная пьеса. В 1606 году королем Англии был крайне непопулярный, к тому же увлекавшийся демонологией Иаков 1 Cтюарт. «Глобус» в то время был «труппой Его Величества», театр просто обязан был поставить что-то, чтобы потрафить королю. Единственным материалом для искомой пьесы, найденным Шекспиром в исторических сочинениях Холиншеда, была история Макбета. У Шекспира, как у рачительного хозяина, ничто не пропадало даром. В загашнике оставался написанный в молодости и давно не ставившийся «Ричард III», Сюжетная схема, использованная в «Ричарде III», с незначительными годилась для новой трагедии. Герой был преданным вассалом своего повелителя, выигрывал для него битвы, но этого было мало. Он может стать королем, и, значит, вынужден стать королем. Правда, Ричард своего брата-короля не убивал, но убил его сыновей,. Пусть так. Здесь мы детоубийство прибережет к третьему акту, а прежде наш Макбет убьет законного короля. А дальше все по схеме. Придется убить свидетелей преступления и тех, кто подозревает о нем. И вообще всех, до кого дотянется, потому что: нет человека – нет проблемы.