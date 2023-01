«Макбет»: убей, чтоб самому не быть убитым

Fair is foul and foul is fair

Макбет – Майт Мальстен, Банко – Тамбет Туйск. Фото: Эстонский театр драмы.

Эти слова ведьм (постановка обошлась без них) переводились по разному: «Зло в добре – добро во зле; Зло есть добро, добро есть зло; Грань меж добром и злом сотрись; и даже: Зло станет правдой, правда – злом». Последний вариант метко раскрывает механизм современного пиара; Оруэлл поаплодировал бы переводчику. В спектакле Семпер/Оясоо есть только Зло, прикидывающееся добром. Дункан только по шекспировскому сюжету добрый и справедливый король, нечто среднее между Лиром до того, как ему пришла пагубная идея выяснить, кто из дочерей его любит крепче, и Санта Клаусом. Здесь он ох как непрост! Узнав о том, что Макбет и Банко разбили врагов и спасли государство, он сначала вскидывает руку в «древнеримском» (фашистском) приветствии, затем складывает два пальца буквой V, как когда-то Уинстон Черчилль (спохватывается, что ли?). Макбету (Майт Мальмстен) король всем обязан, понимает это, но приветствует его как-то холодно. Зато другого героя, Банко (Тамбет Туйск), король целует чуть ли взасос. Вероятно, Банко ему не опасен.

…Ёмкая и многозначительная метафора: прибыв с визитом в замок Макбета, король увлеченно играет в жмурки с придворными, хороводом кружащимися вокруг него. Игра в жмурки, которая закончится смертью.