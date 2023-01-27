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Нина Петрыкина по итогам короткой программы седьмая, у Кийбус лучшее выступление в сезоне

rus.postimees.ee
Нина Петрыкина по итогам короткой программы седьмая, у Кийбус лучшее выступление в сезоне
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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: Eero Vabamägi

Грузинка Анастасия Губанова занимает первое место среди одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы. Наши спортсменки Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус занимают 7-е и 15-е места соответственно.

У Кийбус, которая вышла на лед последней из третьей разминки, получилось исполнить запланированные прыжки: каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель, но на последнем прыжке – тройной лутц – она допустила небольшую ошибку.

Петрыкина вышла на лед первой из пятой разминки и также ошиблась в третьем прыжке.

По итогам короткой программы лидирует Анастасия Губанова, она также установила новый рекорд с результатом 69,81. Предыдущий рекорд Грузии был 69,56.

За Губановой следуют бельгийка Луна Хендрикс (67,85, высшая оценка 76,25), швейцарка Кимми Репонд (63,83, предыдущая высшая оценка 60,86), австрийка Ольга Микутина (62,78, высшая оценка 67,18), полька Екатерина Куракова (61,81, высшая оценка 67,47) и бельгийка Нина Пинсарроне (61,35, высший балл 64,58).

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