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В Стокгольме возле многоквартирного дома прогремел очередной взрыв

BNS
В Стокгольме возле многоквартирного дома прогремел очередной взрыв
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Шведская полиция.
Шведская полиция. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Шведская полиция получила сообщение о взрыве в районе Акалла в Стокгольме рано утром в пятницу, сообщает STT.

Прибывший на место патруль полиции установил, что взрыв произошел возле подъезда многоквартирного дома.

Шведскую столицу с начала этого года захлестнула волна бандитизма, которая сопровождалась несколькими взрывами и перестрелками, в том числе взрывом ресторана и брошенной в жилой дом гранатой.

Полиция Стокгольма сформировала кризисную группу, чтобы положить конец насилию; причиной насилия часто считают сведение счетов между членами подростковых банд, что может быть связано с рынком наркотиков или личными обидами.

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