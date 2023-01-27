Шведская полиция получила сообщение о взрыве в районе Акалла в Стокгольме рано утром в пятницу, сообщает STT.
В Стокгольме возле многоквартирного дома прогремел очередной взрыв
В Стокгольме возле многоквартирного дома прогремел очередной взрыв
Прибывший на место патруль полиции установил, что взрыв произошел возле подъезда многоквартирного дома.
Шведскую столицу с начала этого года захлестнула волна бандитизма, которая сопровождалась несколькими взрывами и перестрелками, в том числе взрывом ресторана и брошенной в жилой дом гранатой.
Полиция Стокгольма сформировала кризисную группу, чтобы положить конец насилию; причиной насилия часто считают сведение счетов между членами подростковых банд, что может быть связано с рынком наркотиков или личными обидами.