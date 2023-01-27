Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс посетит Эстонию

«МПК создана для того, чтобы служить нашим членам и нашим спортсменам. Посещение разных стран и их национальных паралимпийских комитетов — это способ укрепить наши отношения и лучше понять, как мы можем им помочь, а также выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются и узнать, как мы можем поддержать их в достижении следующего уровня развития, — сказал Парсонс накануне визита. - Также это прекрасная возможность поддержать паралимпийский спорт на местном уровне, осуществляя сотрудничество с местной властью, СМИ, партнерами и так далее».