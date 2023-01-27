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Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс посетит Эстонию

rus.postimees.ee
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс посетит Эстонию
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Эндрю Парсонс.
Эндрю Парсонс. Фото: Jung Yeon-je

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс посетит Эстонию. В ходе визита он встретится с председателем Рийгикогу Юри Ратасом, министром культуры Пирет Хартман, министром социальной защиты Сигне Рийсало, мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, представителями Эстонского паралимпийского комитета и Эстонского олимпийского комитета, а также параспортсменами и представителями сообщества параспорта. Также Президент Международного паралимпийского комитета посетит Латвию и Литву.

«МПК создана для того, чтобы служить нашим членам и нашим спортсменам. Посещение разных стран и их национальных паралимпийских комитетов — это способ укрепить наши отношения и лучше понять, как мы можем им помочь, а также выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются и узнать, как мы можем поддержать их в достижении следующего уровня развития, — сказал Парсонс накануне визита. - Также это прекрасная возможность поддержать паралимпийский спорт на местном уровне, осуществляя сотрудничество с местной властью, СМИ, партнерами и так далее».

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