На этой неделе в Шевйцарии проходит чемпионат Европы по биатлону. Как правило, это спортивное событие не привлекает к себе особого внимания, элита биатлона сюда не приезжает, предпочитая сконцентрироваться на серии Кубка мира или чемпионата мира. Но в это раз на женской индивидуальной дистанции не обошлось без новостей.
Итальянка стала чемпионкой Европы, но лишь на несколько минут
Победительницей 15-километровой дистанции объявили Микелу Каррару, которая допустила в четырех кругах лишь одну ошибку. Но на подиум она так и не поднялась.
Как оказалось, во втором круге при стрельбе лежа она стреляла по чужой мишени. На странный инцидент после соревнования обратили внимание судей тренеры итальянской же сборной и после пересмотра этого момента итальянка опустилась с первого на 11-е место.
Чемпионкой Европы стала в итоге немка Лиза Мария Шпарк (ни одной ошибки, 45.02,4), серебро у украинки Юлии Джимы (1; +5,5), бронзовую медаль завоевала еще одна немка Селина Гротиан (2; +33,3).
На старте были и представительницы Эстонии. Йоханна Талихярм в итоге заняла 80-е место, а Ханна-Брита Каазик, которая перешла из лыжных гонок в биатлон и первый год занимается этой дисциплиной, прервала соревнования.
В мужской индивидуальной дистанции 20 км победил норвежец Эндре Стрёмсхайм (0; 51.05.9), за ним следуют украинец Антон Дудченко (1; +2.04.7) и словенец Ловро Планко (1; +2.16.5).
Места эстонцев: Мартен Аолаид (2; +7.51,5) на 52-м, Юри Уха (3; +9.35,5) – 69-й, Йоосеп Перв (5; +12.27,6) 88-й, а Маркус Рене Эпнер снялся с дистанции.