«Левадия» заключила контракт с американцем Вукашином Латиновичем

25-летний Латинович ранее играл за «Нью-Йорк сити», с которыми в 2020 году выиграл чемпионат МЛС, а в 2022 году выиграл кубок Чемпионов (кубок разыгрываемый между чемпионом МЛС и чемпионом Мексики). «Нью-Йорк сити» входит в группу клубов «Манчестер сити».

У Латиновича сербские корни и у него двойное гражданство – американское и сербское.

«Мы горды, что к нам присоединился ещё один чемпион, - сказал президент клуба Виктор Левада. - Его характер поможет нам достичь успехов как в Эстонии, так и в еврокубках. Он очень преданный своему делу игрок и начиная с первых дней пребывания в клубе он показал свой профессионализм и страсть к игре за нашу команду. Желаю Вуку удачи в достижении наших общих целей!»

«Я очень рад присоединиться к такому клубу, как «Левадия». Этот вызов показался мне очень интересным, так как «Левадия» является одним из самых титулованных и успешных клубов Эстонии, у меня возникло большое желание помочь этой команде выиграть все возможные титулы местного чемпионата и успешно выступить в еврокубках. Кроме того, мне очень хотелось поработать с таким тренером, как Куро Торрес. Я всегда нацелен на успех и хочу добиться того же и здесь», - прокомментировал Латинович.