Express Post объявила, что прекращает предлагать услугу доставки на дом и увольняет людей, вовлеченных в эту деятельность.
Масштабное сокращение в почтовой сфере: 450 человек лишатся работы
Совет Express Post, в равной степени принадлежащей AS Ekspress Grupp и Postimees Grupp, принял решение закрыть службы доставки на дом Express Post в 2023 году. Отныне публикации Postimees Group будут доставляться читателям службой Eesti Post.
По словам главы Express Post Катри Лаанела, основной причиной закрытия отрасли доставки на дом является ежегодно увеличивающийся убыток, который в основном является результатом продолжающегося роста цен на сырье и эксплуатационных расходов.
Большинство увольняемых на данный момент осуществляют утреннюю доставку периодических изданий.
«Сокращения мы будем проводить поэтапно в 2023 году в соответствии с графиком закрытия сервиса в разных регионах. Все сотрудники получат уведомления об увольнении и выходное пособие в зависимости от стажа работы в компании. Мы сотрудничаем с Кассой страхования от безработицы, чтобы обеспечить всестороннее консультирование и поддержку людей в поиске новой работы», - заверила Лаанела.
AS Express Post, основанная в 1997 году, осуществляет доставку на дом печатных изданий, рекламных и деловых писем в крупных городах Эстонии и их окрестностях. Express Post также предлагает услуги колл-центра и услуги по управлению базой подписчиков журнала.
Из-за прекращения работы службы доставки на дом Express Post будут уволены около 450 человек, сообщило предприятие.
Компания продолжит предлагать услуги колл-центра и услуги по управлению базой подписчиков журналов, на которые сегодня приходится около 7% бизнеса компании. Изменение не влияет на объем, периодичность и условия доставки на дом бумажных изданий Ekspress Grupp для подписчиков.
По неаудированным данным, оборот Express Post в 2022 году составил 5,2 миллиона евро (5,2 миллиона евро в 2021 году), а убыток - 1,2 миллиона евро (убыток в 2021 году - 0,6 миллиона евро).