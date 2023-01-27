Игрок клуба NFL «Детройт Лайонс» Джесси Лемонье скончался в возрасте 25 лет.
Игрок Национальной футбольной лиги умер в возрасте 25 лет
Игрок Национальной футбольной лиги умер в возрасте 25 лет
О смерти Лемонье, сыгравшего 13 игр в NFL, стало известно в четверг утром, когда один из клубов его бывшего родного города, «Детройт Лайонс», опубликовал заявление. Причина смерти спортсмена на данный момент неизвестна.
«Мы потрясены и опечалены, узнав о кончине Джесси Лемонье. Он был образцовым товарищем по команде и прекрасным человеком. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — говорится в заявлении «Детройт Лайонс».
Ранее защитник клуба NFL «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин перенес остановку сердца во время игры. Он потерял сознание на поле после подката.
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