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Исследование ⟩ Больше всего сократить потребление коммунальных услуг пришлось пожилым людям

rus.postimees.ee
Больше всего сократить потребление коммунальных услуг пришлось пожилым людям
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Пожилые люди. Фото иллюстративное.
Пожилые люди. Фото иллюстративное. Фото: Прийт Симсон

Согласно опросу, проведенному по заказу Luminor, стремительно растущие расходы на электричество и отопление в значительной степени заставили сократить ежедневное потребление коммунальных услуг именно 60-74-летних жителей, в то время как 30-39-летние сделали это в наименьшей степени.

В ходе опроса, проведенного Luminor в конце прошлого года, 59% жителей Эстонии на вопрос о последствиях роста цен на электричество, отопление и другие коммунальные расходы ответили, что в результате этого они сократили свое ежедневное потребление.

29% ввели различные способы экономии электроэнергии, а еще 14% накопили достаточно сбережений, чтобы справиться с непредвиденными расходами или ищут более высокооплачиваемую работу. Существует заметная разница в использовании средств для экономии электроэнергии между эстонцами (33%) и неэстонцами (20%).

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, и сокращение потребления, и использование средств экономии электроэнергии являются естественным выбором для рациональных эстонцев.

«Это самый быстрый и доступный способ восстановить баланс семейного бюджета, - говорит Ребане. - В то же время, результаты опроса показывают, что многие люди накопили приличные сбережения и поэтому имеют больше уверенности относительно преодоления трудностей».

Аналогичный опрос в Латвии показал, что 60% респондентов сократили потребление электроэнергии. Тем не менее, более пятой части еще ничего не сделали для снижения своих расходов на электроэнергию, причем чаще всего так говорят молодые люди в возрасте 18-29 лет (29%).

В Эстонии 30-39-летние меньше всего склонны сокращать свое ежедневное потребление из-за возросших расходов (53%), а 60-74-летние - больше всего (67%).

19% жителей Эстонии говорят, что у них достаточно высокий заработок, чтобы справляться с возросшими расходами. Так ответили 22% мужчин и 17% женщин. Опять же, большинство представителей возрастной группы 30-39 лет (29%) сказали, что зарабатывают достаточно. Только 2% респондентов собираются взять кредит, чтобы справиться с ростом расходов, и только 1% рассматривают переезд в меньшее жильё с целью решения денежных проблем.

«Значительная часть респондентов уже имеет достаточный доход, чтобы справиться с увеличившимися счетами, - сказал Ребане, добавив, что результаты опроса также хорошо отражают возрастное распределение богатства в обществе. - Те, кто находится в расцвете сил, в возрасте 30-39 лет, вынуждены сокращать свое потребление меньше, чем люди пенсионного возраста».

Исследование было проведено компанией Norstat по заказу Luminor в декабре 2022 года. По всей Эстонии было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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