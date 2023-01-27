Под окнами собственника квартиры есть нечто, приносящее ему неплохие деньги

Тридцатипятилетний Алессандро владеет двумя парковочными местами, которыми сам не пользуется. Зато в течение шести лет он сдает их в аренду желающим, которых, по словам Росси, предостаточно. За аренду одного места мужчина берет сто фунтов в месяц.

«Для меня это просто очень хорошая возможность заработать. Честно говоря, доход от парковочных мест очень кстати. Я их использовал в течение года для нескольких небольших поездок», — сказал он изданию Independent.

Парковочные места приносят Алессандро неплохие деньги. Фото: Alessandro Rossi / SWNS / Scanpix

Росси говорит, что он не единственный в своем районе, кто сдает в аренду парковочные места, но другие берут немного больше. Он держит цену на низком уровне, потому что таким образом он может позволить себе роскошь выбирать, кому сдать место внаем. Он добавил, что даже подружился с некоторыми из бывших арендаторов.

«Например, я сдавал парковочное место врачу, который жил в соседнем квартале, и теперь мы друзья. Я также сдавал парковочное место владельцу небольшой сети ресторанов — он был классный и даже дал мне несколько ваучеров», — привел примеры Росси.