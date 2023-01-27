Живущий в Лондоне Алессандро Росси придумал, как извлечь выгоду из принадлежащих ему парковочных мест.
Под окнами собственника квартиры есть нечто, приносящее ему неплохие деньги
Тридцатипятилетний Алессандро владеет двумя парковочными местами, которыми сам не пользуется. Зато в течение шести лет он сдает их в аренду желающим, которых, по словам Росси, предостаточно. За аренду одного места мужчина берет сто фунтов в месяц.
«Для меня это просто очень хорошая возможность заработать. Честно говоря, доход от парковочных мест очень кстати. Я их использовал в течение года для нескольких небольших поездок», — сказал он изданию Independent.
Росси говорит, что он не единственный в своем районе, кто сдает в аренду парковочные места, но другие берут немного больше. Он держит цену на низком уровне, потому что таким образом он может позволить себе роскошь выбирать, кому сдать место внаем. Он добавил, что даже подружился с некоторыми из бывших арендаторов.
«Например, я сдавал парковочное место врачу, который жил в соседнем квартале, и теперь мы друзья. Я также сдавал парковочное место владельцу небольшой сети ресторанов — он был классный и даже дал мне несколько ваучеров», — привел примеры Росси.
Изначально мужчина сдавал парковочные места перед многоквартирным домом местным жителям, но оказалось, что арендовать хотят и жители отдаленных районов. «Стоимость жизни никогда раньше не была такой большой проблемой в Лондоне, и немного дополнительных денег — хорошая подмога. Если вам посчастливилось иметь что-то, что можно сдать в аренду, я определенно рекомендую это сделать», — заключил Росси.