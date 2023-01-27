«Мы умираем не первый раз, поэтому привычно». Что будет с «Медузой» и ее читателями

«Самое главное – "Медуза" работала, работает и будет продолжать работать – такое редакционное решение, – сказала Би-би-си сооснователь и гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. – Мы, естественно, сделаем все, чтобы наши читатели могли нас читать, но не рисковали при этом ни своими деньгами, ни безопасностью, ни своей свободой, ни своими нервами».

По ее словам, сейчас редакция старается «сделать все правильно организационно, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности и продолжали работать».

В «Медузе» понимают, что будет довольно много людей, которые не смогут с ними больше сотрудничать, и работать станет еще тяжелее, сказала Тимченко. «Все-таки у нас в кодексе записано: мы стараемся, чтобы безопасность людей, которые с нами сотрудничали, была на первом месте. Как мы при этом будем выплывать по работе? Я пока не очень понимаю, но что-нибудь придумаем, во всяком случае, мы умираем не первый раз, поэтому уже как-то привычно», – добавила она.

Гендиректор издания говорит, что решение Генпрокуратуры не стало для редакции неожиданным: «С того момента, когда началась война, мы каждые три месяца обновляли то, что мы называем disaster-сценарием – планы действий на случай, в том числе, признания издания "нежелательным". Ничего такого, чего бы мы не предполагали, они [власти] нам предложить не могут. У нас фантазия богаче».