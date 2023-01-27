По железным дорогам Эстонии в декабре минувшего года перевезено свыше 1,5 млн тонн грузов, что на 20% меньше, чем годом раньше.
Статистика ⟩ В 2022 году железные дороги пользовались большим спросом у пассажиров, но доля грузоперевозок резко сократилась
По данным Департамента статистики, по общественным железным дорогам было перевезено 432 300 тонн грузов, что на 47,7% меньше, чем годом раньше, когда объемы грузоперевозок составляли 825 800 тонн, грузооборот снизился на 46,3% до 86,4 миллионов тонно-километров.
Количество пассажиров за год выросло на 11,9% до 599 000 пассажиров. Пассажиропоток вырос на 19% до 33,2 миллионов пассажиро-километров.
Всего в прошлом году по железной дороге было перевезено почти 17,7 миллионов тонн грузов, что на 24,3% меньше, чем в 2021 году.
Грузооборот за 12 месяцев достиг почти 1,3 миллиарда тонно-километров. По железной дороге было перевезено свыше 7 миллионов пассажиров, что на 16% больше, чем годом ранее, а пассажирооборот за 12 месяцев составил 382,4 миллиона пассажиро-километров.