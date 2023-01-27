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Международная федерация поприветствовала Эстонию

rus.postimees.ee
Международная федерация поприветствовала Эстонию
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Дарта Эстере Зунте.
Дарта Эстере Зунте. Фото: Erakogu

Международная федерация санного спорта (IBSF) поприветствовала в социальных медиа Эстонию, поскольку благодаря Дарте Эстере Зунте наша страна представлена на чемпионате мира по скелетону.

Перешедшая в начале этого сезона под эстонский флаг Зунте будет соревноваться на чемпионате мира, который в этом году пройдет в Санкт-Морице. По этому поводу международная федерация поприветствовала Эстонию.

«Она первая скелетонистка, которая представляет Эстонию в этом виде спорта. В своем первом сине-черно-белом сезоне Дарта Эстере Зунте принесла Эстонии две бронзовые медали Кубка Европы и с гордостью представит свою страну на чемпионате мира 2023 года в Санкт-Морице, - написано в сообщении. - Нам нравится многообразие стран в этом виде спорта и то, что все больше государств поднимается на подиум».

Для Зунте чемпионат мира уже начался – накануне скелетонистки уже провели два этапа, наша спортсменка сейчас занимает 24-е место. Сегодня состоятся еще два этапа.

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