Перешедшая в начале этого сезона под эстонский флаг Зунте будет соревноваться на чемпионате мира, который в этом году пройдет в Санкт-Морице. По этому поводу международная федерация поприветствовала Эстонию.

«Она первая скелетонистка, которая представляет Эстонию в этом виде спорта. В своем первом сине-черно-белом сезоне Дарта Эстере Зунте принесла Эстонии две бронзовые медали Кубка Европы и с гордостью представит свою страну на чемпионате мира 2023 года в Санкт-Морице, - написано в сообщении. - Нам нравится многообразие стран в этом виде спорта и то, что все больше государств поднимается на подиум».