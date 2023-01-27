Январь был отмечен обострением в отношениях между входящими в правящую коалицию Социал-демократической партией и «Отечеством». Часто поводы для склок выглядели надуманными. Видимо, партиям просто хотелось в предвыборный период лишний раз показать себя избирателям, но темы, которыми они так бездумно жонглируют, нельзя назвать пустыми, пишет журналист Павел Соболев.
АНАЛИЗ ⟩ Театральные ссоры перед выборами: опальные нарвские пенсионеры, «избиение» русских и кое-что еще
В четверг, 26 января, депутаты городского собрания Нарвы наконец-то одобрили переименование улиц Тиймана и Даумана, названных в честь активистов-коммунистов Эстляндской трудовой коммуны, ответственных за казни десятков людей. Улицы получат нейтральные названия. Мэр Нарвы Райк выразила надежду, что отныне Нарва станет поставлять для эстонской прессы новостные темы, которые будут связаны с будущим, а не с прошлым, и будут рассказывать о развитии города.
Тем не менее, в тот же самый день Нарве было обеспечено пристальное внимание эстонcкой прессы в связи с событием, которое касалось настоящего. Представляющий партию «Отечество» глава МИДа Эстонии Урмаса Рейнсалу выразил возмущение в связи с тем, что власти Нарвы оказывают поддержку нарвскому НКО, предоставляющему консульские услуги посольства РФ в Эстонии. Он призвал нарвских руководителей прекратить эту практику, на что мэр приграничного города, социал-демократка Катри Райк ответила отказом.
Райк подтвердила, что город по-прежнему будет позволять использовать один раз в месяц помещение местной библиотеки для оказания консульских услуг российского посольства. Она подчеркнула, что в этом решении нет никакой политической составляющей, и что речь идет лишь о том, чтобы помочь имеющим российское гражданство пожилым нарвитянам приводить в порядок свои документы в своем городе, а не ездить для этого в Таллинн. Как известно, еще весной 2022 года Эстония закрыла российское генконсульство в Нарве в знак протеста против преступлений, совершенных Россией в Буче.
Рейнсалу обвинил социал-демократов в разжигании розни, Ляэнеметс в долгу не остался
Эта ситуация стала на текущей неделе не единственным случаем обострения отношений между входящими в правящую коалицию социал-демократами и «Отечеством».
Тот же Урмас Рейнсалу выразил сильное неудовольcтвие в связи с интервью своего коллеги по правительству, главы МВД и лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, которое тот дал одному из местных русскоязычных СМИ.
Рейнсалу обвинил Ляэнеметса в том, что тот в этом интервью старался преподнести Социал-демократическую партию как единственного в коалиции защитника русскоязычного населения. По словам Рейнсалу, Ляэнеметс выставлял ситуацию так, что Партия реформ, «Отечество», а также оппозиционная EKRE хотят чуть ли не избиения русских, а вот социал-демократы русских защищают.
Рейнсалу даже сказал, что социал-демократы занимаются разжиганием межнациональной розни с целью получения голосов русских избирателей, токсично используя для этого такие болезненные темы, как, например, перенос нарвского танка.
Ляэнеметс позднее отверг эти обвинения, сказав, что в вызвавшем нервную реакцию Рейнсалу интервью он говорил те же вещи, что говорил и раньше, например, о том, что необходимо сделать так, чтобы на эстонском языке в Эстонии говорило как можно больше людей, чтобы в Эстонии было максимально безопасно.
При этом Ляэнеметс дал понять, что считает неразумным как раз с точки зрения безопасности бить по всем русским в рамках предвыборной кампании, чтобы показать, кто тут настоящий эстонец. Вероятно, в иных ситуациях столь сильное обострение отношений между коалиционными партнерами могло бы выглядеть признаком скорого распада коалиции, однако именно фактор предвыборного периода заставляет думать, что эта ссора продиктована лишь желанием партий привлечь к себе побольше внимания избирателей, и что в действительности «Отечество» и социал-демократы вовсе не настолько рассержены друг на друга, чтобы их коалиционное сотрудничество после выборов было бы невозможным.
Главе МИДа от «Отечества» ставят на вид, что он упустил лучший момент для высылки посла РФ
Однако если критический настрой оппозиционных депутатов горсобрания Таллинна к столичной власти является круглодичной приметой местной политической жизни, не слишком заметной кому-то за пределами Эстонии, то возникающее напряжение между коалиционными партиями, касающееся важных внешнеполитических тем, не остается событием только внутреннего значения. Например, после принятого в первой половине января Урмасом Рейнсалу решения о сокращении количества дипломатов в российском посольстве в Таллинне депутат Европарламента от социал-демократов Марина Кальюранд заявила, что на самом деле Эстонии уже давно следовало бы выслать из страны российского посла.
После того, как Россия чуть позднее сообщила о направлении послу Эстонии в Москве предписания покинуть страну к 7 февраля, критика в адрес Рейнсалу по поводу половинчатости или даже запоздалости принятых им мер стала звучать еще острее. Ему стали ставить на вид, что Россия, по сути, перехватила инициативу, сделав первой то, что могла бы первой сделать Эстония, и одержала тем самым «имиджевую победу».
Подобные пикировки такого уровня уже без внимания во «внешнем мире» не остаются. В стандартной исторической ситуации разные взгляды на внешнюю политику и на политику в области безопасности между участниками правительственной коалиции являются совершенно нормальной вещью, а возникающие на почве этой разности во взглядах споры не дают политикам застояться и даже приводят их к наилучшим решениям.
Однако в период беспрецедентных международных кризисов, влекущих за собой как глобальные, так и региональные угрозы, от партийных лидеров требуется особая ответственность.
Погоня партийных лидеров за голосами не лучшим образом влияет на безопасность Эстонии
Об этой ответственности политикам нельзя забывать даже в предшествующие выборам недели, когда им необходимо бороться за голоса избирателей. В данной ситуации заметно, что социал-демократы и «Отечество» вовсе не конкурируют между собой за выбор еще не определившихся людей, поскольку идеологии этих партий очень разные, а попросту используют любые возможности лишний раз понравиться своим сторонникам.
Однако на фоне крупных кризисов даже вопросы внутренней безопасности очень плотно увязываются с внешними угрозами, поэтому лидерам партии с точки зрения интересов государства стоило бы быть сдержаннее.
В текущий исторический момент для Эстонии было очень полезно, если бы на ее официальном внешнеполитическом курсе никак не отражались бы внутриполитические противоречия. И так же бы было бы здорово, если бы некоторые регулирующие местный уклад жизни скорее бюрократические, чем политические решения, не подвергались бы искусственной накачке отсутствующим у них в действительности «международным» значением.