АНАЛИЗ ⟩ Театральные ссоры перед выборами: опальные нарвские пенсионеры, «избиение» русских и кое-что еще

Рейнсалу обвинил социал-демократов в разжигании розни, Ляэнеметс в долгу не остался

Эта ситуация стала на текущей неделе не единственным случаем обострения отношений между входящими в правящую коалицию социал-демократами и «Отечеством».

Тот же Урмас Рейнсалу выразил сильное неудовольcтвие в связи с интервью своего коллеги по правительству, главы МВД и лидера Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, которое тот дал одному из местных русскоязычных СМИ.

Рейнсалу обвинил Ляэнеметса в том, что тот в этом интервью старался преподнести Социал-демократическую партию как единственного в коалиции защитника русскоязычного населения. По словам Рейнсалу, Ляэнеметс выставлял ситуацию так, что Партия реформ, «Отечество», а также оппозиционная EKRE хотят чуть ли не избиения русских, а вот социал-демократы русских защищают.

Рейнсалу даже сказал, что социал-демократы занимаются разжиганием межнациональной розни с целью получения голосов русских избирателей, токсично используя для этого такие болезненные темы, как, например, перенос нарвского танка.

Ляэнеметс позднее отверг эти обвинения, сказав, что в вызвавшем нервную реакцию Рейнсалу интервью он говорил те же вещи, что говорил и раньше, например, о том, что необходимо сделать так, чтобы на эстонском языке в Эстонии говорило как можно больше людей, чтобы в Эстонии было максимально безопасно.

Лаури Ляэнеметс. Фото: Madis Veltman