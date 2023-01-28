«Кризисы подсветили проблемы, которые заметались под ковер». Что пошло не так в Эстонии?

По мнению Ирьи Лутсар, самое плохое в сложившейся ситуации в том, что система «бронзовеет», то есть политику делают одни и те же политические партии, одни и те же люди годами и десятилетиями. «Я не утверждаю, что они все делают плохо, но свежий взгляд уже нужен. – считает Ирья Лутсар. - Демократия состоит в том, что в управлении участвует каждый гражданин. Все население Эстонии также должно быть представлено в парламенте и демократия в конце концов, заключается в том, что каждый человек может сказать свое слово».

Блиц-интервью Калева Стойческу

- Калев, согласны ли вы с тем, что в сегодня в Эстонии практически нет государственных деятелей, какие были в 90-е годы?

- Согласен, их нет. Для такой маленькой нации, как эстонская, это нормально. Такие политики как Леннарт Мери, рождаются раз в сто лет. Но даже если нет государственных деятелей такого большого калибра, это не значит, что политику нельзя делать по-другому. Все-таки государство существует для народа, а не народ не для государства.

- Есть ли ощущение, что в политике возникла зона комфорта для старых партий?

- Именно так. Я был ужасно разочарован последними выборами в Рийгикогу в 2019 году! Я почувствовал, что уже не уверен, буду ли я вообще голосовать за кого-то и участвовать в выборах впредь. К сожалению, эти партии создали систему, которая благоприятствует им. Мы сами видим, как трудно попасть в Рийгикогу новичкам, потому что политические партии, представленные в Рийгикогу, имеют всевозможные преимущества, а для новых политических сил, которые стремятся в парламент, созданы препятствия.

- Что, по вашему мнению, следует исправить или изменить в первую очередь, что критично?

Отношение. Отношение должно быть изменено, все начинается с него. Политик должен понимать, что его политические игры не в приоритете. Политики должны с думать в первую очередь о делах государства и жизни людей, об экономическом благополучии, о безопасности и так далее. Это главное, а не политические игры. Людей выбирают в Рийгикогу, чтоб они принимали решения. Есть масса примеров, сколько всего не сделано или сделано неправильно за последние 10 лет. Эти случаи бездеятельности имеют свою цену. Это не только финансовые затраты, но и то, что люди не могут получить определенные услуги. Возьмем хотя бы энергетику. Уже 10 лет вроде как «предпринимаются усилия по строительству ветряных электростанций», но воз и ныне так. Ничего не делается. А потом вдруг руководители страны хватаются за голову: «Ой-ой, какие высокие цены! А где же наши производственные мощности?! А как мы будем переходить на зеленую энергию?!» Или вот политический цирк с этим терминалом СПГ. Надо ли строить, когда, как строить... Разыгранная с Финляндией схема оказалась очень неудачной… Это как если бы мы бензоколонку построили, а топлива на ней нет. Деньги вложили и ничего не получили.

- Что с этим можно сделать, чтобы такие вещи не происходили?

- Я считаю, что политики должны нести ответственность за то, что не было сделано или было сделано неправильно. Почему-то обычный человек, который ходит на работу, несет ответственность за то, что он делает, а политики не несут никакой ответственности. Мы говорим о политической ответственности. Посмотрите хотя бы, как организованы эти выборы? Я лично считаю, что члены Европарламента, которые собирают голоса для своих партий, но в Рийгикогу не пойдут, не должны участвовать в выборах. Представьте, вы устаиваетесь на работу. Вас выбрали среди всех кандидатов, а вы заявляете работодателю, что он должен вместо вас взять вашего друга. Вы сами работать не собираетесь. Разве это нормально? В частном секторе такое не работает, но в Рийгикогу работает, и это считается нормальным. Я считаю, это просто обман избирателей.