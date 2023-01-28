В этом году среди кандидатов в Рийгикогу появилось много новых лиц, которые давно и хорошо знакомы жителям Эстонии, но не как политики. У этих людей уже есть успешная карьера и им не требуется бороться за теплое место с зарплатой выше среднего. Как выяснил Rus.Postimees, большинство приняли решение баллотироваться по одной причине – они не могут больше равнодушно наблюдать за происходящим в стране. У них возникло желание остановить растущую пропасть между народом и властью и политическую безответственность.
«Кризисы подсветили проблемы, которые заметались под ковер». Ученые рассуждают, что пошло не так в Эстонии
Научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Калев Стойческу, известный широкой публике как эксперт по вопросам международной безопасности, на мартовских выборах баллотируется в списке партии Eesti 200, хотя раньше никогда не считал нужным участвовать в каких-то политических организациях. По его словам, сейчас такое желание возникло, так как застой и отсутствие свежих идей у действующей власти уже бросается в глаза: «То, что происходит в эстонской политике в последние годы, разочаровало очень многих, в том числе меня, моих друзей и знакомых. Люди теряют веру в политику. Но я все еще вижу возможность для перемен». Таких людей, как Стойческу, в этом году на выборы пойдет много.
Большинство новых людей пошли в новые партии
Очевидно, что приход на политическую арену сразу двух партий, еще не пустивших корни в парламентские кресла, означает, что возник общественный запрос на перемены. Старая гвардия политиков достигла своего потолка доверия и все больше избирателей хотят новизны на привычном политическом ландшафте.
От той же партии Eesti 200, в списках которой баллотируется Стойческу, на выборы пойдет и профессор вирусологии и микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар.
В период пандемии Лутсар столкнулась с государственной машиной непосредственно, пока возглавляла научный совет по борьбе с COVID-19. «Многие проблемы нашего общества были и ранее известны, но пандемия коронавируса вывела их на первый план, очень явно подчеркнула проблемы медицинского и социального обеспечения, но не только их. Кризис всегда выявляет именно те проблемы, которые до этого заметались под ковер», - пояснила свои впечатления профессор.
О проблемах, которые никто не решает долгие годы, говорит еще один известный ученый и предприниматель, который в прошлом году вступил в партию – Анди Хектор. Хектор - старший научный сотрудник Института химической физики и биофизики, а также председатель совета GScan OÜ – компании, производящей атмосферные томографы для безопасности, таможни, строительной инспекции, космоса и медицины. Человек, который занимается наукой и высокотехнологичным бизнесом, решил, что нужно найти время и еще на общественную работу иначе потом придется винить себя за бездеятельность.
Хектор присоединился к партии «Правые» и стал ее консультантом по вопросам науки и образования, но баллотироваться пока не хочет. Зато будет баллотироваться в Рийгикогу от партии «Правых» Ильмар Рааг - режиссер, киносценарист, публицист и признанный лидер мнений. Он говорит, что его отношение к возможному участию в политике было противоречивым: «с одной стороны, было ощущение, что политика – это грязное занятие и вообще выбирать не из кого. С другой стороны, я регулярно публикую статьи, обзоры и мнения, то есть я высказываюсь публично постоянно, то есть все равно занимаюсь политикой». В последний избирательный период у Раага, как почти у всех опрошенных нами специалистов, появилось ощущение, что эстонское государство в какой-то момент может свернуть «куда-то не туда», поэтому пора лично участвовать в формировании курса.
Доктор Кармен Йоллер – оптимист от Партии реформ
В рядах старых партий власти свежих лиц меньше, но они есть. Семейный врач, популяризатор доказательной медицины Кармен Йоллер говорит, что причиной ее решения баллотироваться в рядах Партии реформ стала вера в команду этой партии: «Для меня очень важно, как Эстония идет вперед и кто ее ведет. Мне понравилось, как Кая Каллас руководила Эстонией, и я хочу, чтобы она стала следующим премьер-министром. Сейчас рейтинги партий довольно сбалансированы и даже одно место в Рийгикогу может быть решающим. Я решила сделать свой вклад. Если на выборах мы получим результаты, которые мне не понравятся, я буду знать, что хотя бы сделала все от меня зависящее». Йоллер, в отличии от остальных наших собеседников, в текущей политике страны не разочарована.
«Мне кажется, я начала последнее время даже больше верить в политику. Последние несколько лет мне самой пришлось стать ее частью, поскольку в период пандемии у нас был масштабный кризис в медицине. Я видела, как в политике ведутся дела. Разумеется, есть в ней люди, которым доверять нельзя, но есть и те, которые всей душой болеют за дело», - пояснила доктор Йоллер.
Rus.Postimees хотел узнать также у доктора Аркадия Попова, что побудило его баллотироваться в парламент в рядах Центристской партии, но пока побеседовать с ним не получилось.
Политика стала для многих зоной комфорта
Профессор Ирья Лутсар с Кармен Йоллер, очевидно, не согласилась бы. У Лутсар в последние годы появилось ощущение, что страна нуждается в переменах, так как политики пребывают в своей зоне комфорта и больше занимаются своими партийными делами. «Я понимаю, что нельзя изменить эту систему какими-то комментариями наблюдателя со стороны и написанием статей в газеты. Систему нужно менять изнутри, а не снаружи, - говорит профессор Лутсар. - Я не очень оптимистична на этот счет. Легко не будет, но если не попробуешь, то не узнаешь. Я думаю, что и ученый, и практикующий врач видит жизнь в Эстонии несколько под другим углом, чем политик, который, не соприкасается с этой реальной жизнью ежедневно».
Того же мнения физик Анди Хектор: «Я в определенном смысле экстремист – считаю, что каждый человек должен по мере сил заниматься политикой. Если человека волнует происходящее в обществе, и он хочет сделать его лучше, то ему нужно вмешиваться в политические процессы».
По мнению Ильмара Раага, все партии слишком активно бросились обещать раздачу денег. «За всеми этими обещаниями разных пособий стоит чистой воды популизм. Его цель в том, чтобы пообещать избирателю то, чего он хочет, и остаться у власти, считает Рааг. – При этом в новейшей истории нашей страны было много тем, которые здорово продвинули наше общество вперед. Рыночные реформы, проведенные в 90-е годы, обеспечили нам мощный прыжок. Если же посмотреть, что из нынешних предложений партий направлено на перспективу, в будущее, то таких инициатив очень и очень мало». По мнению Раага, идею зеленой экономики пока просто похоронили, как и многое другое. Единственное из важного, в чем партии единодушны, это вопросы безопасности.
По мнению Ирьи Лутсар, самое плохое в сложившейся ситуации в том, что система «бронзовеет», то есть политику делают одни и те же политические партии, одни и те же люди годами и десятилетиями. «Я не утверждаю, что они все делают плохо, но свежий взгляд уже нужен. – считает Ирья Лутсар. - Демократия состоит в том, что в управлении участвует каждый гражданин. Все население Эстонии также должно быть представлено в парламенте и демократия в конце концов, заключается в том, что каждый человек может сказать свое слово».
Блиц-интервью Калева Стойческу
- Калев, согласны ли вы с тем, что в сегодня в Эстонии практически нет государственных деятелей, какие были в 90-е годы?
- Согласен, их нет. Для такой маленькой нации, как эстонская, это нормально. Такие политики как Леннарт Мери, рождаются раз в сто лет. Но даже если нет государственных деятелей такого большого калибра, это не значит, что политику нельзя делать по-другому. Все-таки государство существует для народа, а не народ не для государства.
- Есть ли ощущение, что в политике возникла зона комфорта для старых партий?
- Именно так. Я был ужасно разочарован последними выборами в Рийгикогу в 2019 году! Я почувствовал, что уже не уверен, буду ли я вообще голосовать за кого-то и участвовать в выборах впредь. К сожалению, эти партии создали систему, которая благоприятствует им. Мы сами видим, как трудно попасть в Рийгикогу новичкам, потому что политические партии, представленные в Рийгикогу, имеют всевозможные преимущества, а для новых политических сил, которые стремятся в парламент, созданы препятствия.
- Что, по вашему мнению, следует исправить или изменить в первую очередь, что критично?
Отношение. Отношение должно быть изменено, все начинается с него. Политик должен понимать, что его политические игры не в приоритете. Политики должны с думать в первую очередь о делах государства и жизни людей, об экономическом благополучии, о безопасности и так далее. Это главное, а не политические игры. Людей выбирают в Рийгикогу, чтоб они принимали решения. Есть масса примеров, сколько всего не сделано или сделано неправильно за последние 10 лет. Эти случаи бездеятельности имеют свою цену. Это не только финансовые затраты, но и то, что люди не могут получить определенные услуги. Возьмем хотя бы энергетику. Уже 10 лет вроде как «предпринимаются усилия по строительству ветряных электростанций», но воз и ныне так. Ничего не делается. А потом вдруг руководители страны хватаются за голову: «Ой-ой, какие высокие цены! А где же наши производственные мощности?! А как мы будем переходить на зеленую энергию?!» Или вот политический цирк с этим терминалом СПГ. Надо ли строить, когда, как строить... Разыгранная с Финляндией схема оказалась очень неудачной… Это как если бы мы бензоколонку построили, а топлива на ней нет. Деньги вложили и ничего не получили.
- Что с этим можно сделать, чтобы такие вещи не происходили?
- Я считаю, что политики должны нести ответственность за то, что не было сделано или было сделано неправильно. Почему-то обычный человек, который ходит на работу, несет ответственность за то, что он делает, а политики не несут никакой ответственности. Мы говорим о политической ответственности. Посмотрите хотя бы, как организованы эти выборы? Я лично считаю, что члены Европарламента, которые собирают голоса для своих партий, но в Рийгикогу не пойдут, не должны участвовать в выборах. Представьте, вы устаиваетесь на работу. Вас выбрали среди всех кандидатов, а вы заявляете работодателю, что он должен вместо вас взять вашего друга. Вы сами работать не собираетесь. Разве это нормально? В частном секторе такое не работает, но в Рийгикогу работает, и это считается нормальным. Я считаю, это просто обман избирателей.