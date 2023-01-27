Министр спорта Украины: если россияне попадут на ОИ в Париже, мы взвесим бойкотирование Олимпиады

Накануне Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, согласно которому, ни одному спортсмену нельзя препятствовать в участии в соревнованиях из-за его паспорта. Это дает шанс спортсменам из России и Беларуси принять участие в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.

«Этот вариант неприемлем для нас, - прокомментировал министр спорта Украины Вадим Гутцайт, который также является руководителем Олимпийского комитета Украины. – Мы подали апелляцию и будем протестовать во всех международных организациях, которые хоть как-то могут повлиять на ситуацию и к чьему мнению прислушиваются члены МОК. Наша позиция остается неизменной: до тех пор, пока идет война в Украине, спортсменам из России и Беларуси нельзя участвовать в международных соревнованиях.