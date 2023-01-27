Кальюлайд о пожертвовании: зачастую я не понимаю, за что именно выступают политические партии в Рийгикогу

«До выборов остались считаные недели, и мы все чаще слышим, что обещает нам та, или иная партия, слышим о том, какую Эстонию она хотела бы создать. Уже ясно, кто эти 968 кандидатов, и я уважаю их всех», - написала Кальюлайд в Facebook.

«Конечно, свой клад могут внести и остальные - обязательно идите голосовать и поддержите тех, кто баллотируется, потому что это непростая работа. Участие в политике не нужно клеймить, наоборот, чем больше эстонцев участвует в самом важном процессе нашей демократии, тем лучше для всех нас», - пишет Кальюлайд.

Она продолжила: «Есть хорошая поговорка на английском языке: put your money where your mouth is. Наверное, в эстонском языке нет хорошего эквивалента этой поговорки - может, только, "меньше слов - больше дела". Сама я в этот раз участвовать в выборах не буду, но, чтобы не оставаться просто комментатором со стороны, я поддержала одну из политических партий финансово.