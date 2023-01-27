Керсти Кальюлайд пожервтовала Партии правых 1000 евро. На своей странице в Facebook она объяснила, что сделала пожертвование, потому что понимает, как правые поведут себя в непредвиденных ситуациях. О других партиях того же она сказать не может.
Кальюлайд о пожертвовании: зачастую я не понимаю, за что именно выступают политические партии в Рийгикогу
«До выборов остались считаные недели, и мы все чаще слышим, что обещает нам та, или иная партия, слышим о том, какую Эстонию она хотела бы создать. Уже ясно, кто эти 968 кандидатов, и я уважаю их всех», - написала Кальюлайд в Facebook.
«Конечно, свой клад могут внести и остальные - обязательно идите голосовать и поддержите тех, кто баллотируется, потому что это непростая работа. Участие в политике не нужно клеймить, наоборот, чем больше эстонцев участвует в самом важном процессе нашей демократии, тем лучше для всех нас», - пишет Кальюлайд.
Она продолжила: «Есть хорошая поговорка на английском языке: put your money where your mouth is. Наверное, в эстонском языке нет хорошего эквивалента этой поговорки - может, только, "меньше слов - больше дела". Сама я в этот раз участвовать в выборах не буду, но, чтобы не оставаться просто комментатором со стороны, я поддержала одну из политических партий финансово.
Почему? Потому что последние четыре года еще раз показали нам, насколько важно для наших партий иметь четкое и понятное мировоззрение, на которое могут опереться избиратели. Важны не отдельные предвыборные обещания, которые расклеиваются на стенах домов в ходе предвыборной кампании, а понятная ценностная база, на основе которой делается выбор. Именно эти ценности и мировоззрение дают нам представление о том, как ведет себя партия и за что она выступает в непредвиденных ситуациях. Я рекомендую опираться именно на это, делая свой выбор у урны для голосования или у компьютера», - советует Кальюлайд.
Она отметила, что никто не мог предвидеть коронакризис, экономический кризис и войну в Украине, голосуя на предыдущих выборах в 2019 году. «Тем не менее, те выборы во многом определили функционирование всей нашей страны за последние четыре года. Кто сказал, что мы сможем предвитеть следующие четыре года? Не сможем.
И именно поэтому важно, чтобы люди видели, за что выступает партия в ситуациях, которые мы не можем предсказать. Какая партия выступает за большую открытость общества и индивидуальную ответственность или чей инстинкт - изоляция и более строгий порядок? Кто выступает за усиление государственного вмешательства в экономику и кто считает, что в первую очередь должен дать каждому возможность сделать это самостоятельно? Кто думает, что с помощью пособий и заемных средств можно облегчить проблемы, а кто думает, что таким образом мы закапываем себя в глубокую яму?» - пишет Кальюлайд.
По словам Кальюлайд, таких вариантов очень много, но у каждого человека разное отношение к столь важным вопросам. «Но стоит задуматься - понимаете ли вы, за какие ценности выступает партия? Знает ли избиратель о мировоззрениии партии? Признаюсь, за последние несколько лет эта картина стала для меня очень расплывчатой. Возьмем, к примеру, стремление выделить сплошные пособия, которое выражается в словах вполне правого правительства. Или стремление правительства, возглавляемого другой, казалось бы, либеральной партией, ограничить права меньшинств», - продолжает Кальюлайд.
Вот почему Кальюлайд прямо сказала: «Зачастую я не понимаю, за что сегодня выступают политические партии, представленные в Рийгикогу, и, что еще важнее, я не могу предсказать, как они поведут себя в непредвиденных ситуациях или будущих кризисах. И для меня это большая проблема. Так вот, мой призыв к вам, дорогие жители Эстонии: перед выборами подумайте, кто за что стоит. И голосуйте не за то, что вам обещают на выборах, а за ту партию, чье поведение вы лучше всего можете предсказать. Выбирай не обещания, а мировоззрение! Потому что жизнь вокруг нас всегда полна сюрпризов».
Кальюлайд сделала свое пожертвование Партии правых именно потому, что, основываясь на кампании и программе, она лучше всего может предсказать, как они поведут себя в непредвиденных ситуациях. «Я хотела бы, чтобы в Эстонии было больше мировоззренческой политики», - заключила Кальюлайд.