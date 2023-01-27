Последствия ухода шведского модного гиганта из России: прибыль сократилась в пять раз, полторы тысячи человек будут уволены

В прошлом году компания получила чистую прибыль в размере 3,56 миллиарда шведских крон (317 миллионов ​​евро), что более чем в три раза меньше, чем годом ранее.

В 2021 году чистая прибыль H&M составила 11,01 миллиарда шведских крон, или почти один миллиард евро. Несмотря на снижение показателя прибыли, оборот компании в прошлом году увеличился на 12% в шведских кронах и на 6% в местных валютах других стран.

Особенно плохо дела обстояли у H&M в последнем квартале (с 1 сентября по 31 ноября) прошедшего финансового года, когда чистая прибыль компании составила е 77,1 миллионов евро. Годом ранее в четвертом квартале компания заработала 413 миллионов евро чистой прибыли.

Слабые экономические результаты H&M отразились и на стоимость ценных бумаг: к началу дня продаж на Стокгольмской фондовой бирже акции компании упали на 7%.

Хотя снижение прибыли было ожидаемым, рыночные аналитики не могли предположить, что снижение будет настолько большим. Например, согласно опросу аналитиков Refinitiv, шведскому фэшн-гиганту прогнозировали прибыль за последний квартал в размере 320 миллионов евро. В действительности в соответствующей строке появилась сумма всего лишь в 73,3 миллиона евро.

«Снижение прибыли в четвертом квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года в основном объясняется ухудшением внешних факторов, прекращением бизнеса в России и единовременными затратами, - заявили в H&M. - Но вместо того, чтобы перекладывать все расходы на плечи клиентов, мы решили еще больше способствовать укреплению своих позиций на рынке».