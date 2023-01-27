«Аль-Наср» вместе с Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии

37-летний нападающий Криштиану Роналду не отличился результативными действиями. Это был его второй официальный матч в составе новой команды.

Напомним, «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду, который находился в статусе свободного агента после того, как из-за скандального интервью покинул «Манчестер Юнайтед». Форвард будет зарабатывать по 200 млн долларов в год, что является рекордом в истории футбола.