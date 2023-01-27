«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттифаку» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:3).
«Аль-Наср» вместе с Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Наср» вместе с Роналду вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
37-летний нападающий Криштиану Роналду не отличился результативными действиями. Это был его второй официальный матч в составе новой команды.
Напомним, «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду, который находился в статусе свободного агента после того, как из-за скандального интервью покинул «Манчестер Юнайтед». Форвард будет зарабатывать по 200 млн долларов в год, что является рекордом в истории футбола.
Отметим, что футболист пропустил два официальных матча своей команды из-за лимита на легионеров, однако дебютировал за клуб 19 января в выставочном поединке между французским «Пари Сен-Жермен» и сборной звезд саудовских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», в котором отметился дублем.
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