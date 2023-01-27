Фото ⟩ Грузовик, наполненный товаром, опрокинулся набок

«Дорога там была узкой и извилистой. Мы не можем сейчас сказать, ехал ли кто-то навстречу, но водитель грузовика заехал на край обочины, где была очень мягкая почва», – рассказал глава спасательной команды Вяйке-Маарья Андрус Кару.