В четверг в 10:30 спасателей вызвали в деревню Райгу в волости Вяйке-Маарья, где холодильный грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся набок.
Фото ⟩ Грузовик, наполненный товаром, опрокинулся набок
Грузовик, наполненный товаром, опрокинулся набок
«Дорога там была узкой и извилистой. Мы не можем сейчас сказать, ехал ли кто-то навстречу, но водитель грузовика заехал на край обочины, где была очень мягкая почва», – рассказал глава спасательной команды Вяйке-Маарья Андрус Кару.
В ДТП попал холодильный грузовик Scania, который был наполнен товаром. «Мы были на месте происшествия, помогли водителю, отсоединили провода от аккумулятора и проверили, нет ли утечки топлива», – добавил Кару.
Скорая помощь проверила также состояние здоровья водителя грузовика. На место происшествия приезжала и полиция.
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