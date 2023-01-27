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Фото ⟩ Грузовик, наполненный товаром, опрокинулся набок

Rus.Postimees
Грузовик, наполненный товаром, опрокинулся набок
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ДТП в деревне Райгу.
ДТП в деревне Райгу. Фото: Andrus Karu

В четверг в 10:30 спасателей вызвали в деревню Райгу в волости Вяйке-Маарья, где холодильный грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся набок.

«Дорога там была узкой и извилистой. Мы не можем сейчас сказать, ехал ли кто-то навстречу, но водитель грузовика заехал на край обочины, где была очень мягкая почва», – рассказал глава спасательной команды Вяйке-Маарья Андрус Кару.

В ДТП попал холодильный грузовик Scania, который был наполнен товаром. «Мы были на месте происшествия, помогли водителю, отсоединили провода от аккумулятора и проверили, нет ли утечки топлива», – добавил Кару.

Скорая помощь проверила также состояние здоровья водителя грузовика. На место происшествия приезжала и полиция.

ДТП в деревне Райгу.
ДТП в деревне Райгу. Фото: Andrus Karu
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