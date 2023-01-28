Первые четыре «умные» кассы, или кассы самообслуживания появились в Эстонии в отделе продовольственных товаров Кейлаского универмага Rõõmu Kaubamaja в 2009 году. С тех пор владельцы крупных торговых сетей радуются: современные кассы позволили облегчить работу кассиров и направить больше работников в торговый зал. Но повсеместное внедрение касс самообслуживания не всегда нравится покупателям. Rus.Postimees спросил жителей Эстонии, для кого удобны кассы самообслуживания, а кого они ставят в тупик.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Кассы самообслуживания: там не раздевают, но воруют
Леся Мотонаха, парфюмер (Йыхви)
Нужного работника не найти
Если один работник на весь зал касс самообслуживания, это катастрофа. Пожилые люди могут тормозить постоянно, а помогающий им работник магазина на каждого тратит кучу времени. Но его еще надо поискать, походить по залу, позвать, а иногда его просто не найти. Если мы говорим о Maksima, то бывает так, что на месте один кассир и один работник на этих кассах - и две огромные очереди, и никто из них ничего не успевает. Сложности и там, и там.
София Стромберг, студентка (Таллинн)
В очереди охранники раздевают девушек глазами
Я предпочитаю кассы самообслуживания традиционным кассам. Но у меня проблема: очень часто меня досматривает контроль. Я не знаю, почему, но именно меня во всех магазинах досматривают, даже если я с зубной щеткой стою. Самое обидное, что это происходит именно тогда, когда я куда-нибудь тороплюсь. Хотя сама задумка хорошая. Экспресс-кассы – это альтернатива обычным кассирам, которые медлительны, обслуживают подслеповатых старушек, и тут происходит разрыв шаблона: меня тормозят там, где обслуживание быстрее. Еще хочу сказать, что в некоторых торговых сетях в долгих очередях к кассирам охранники раздевают девушек глазами. Это очень раздражает.
Виктория Липп, педагог (Румму)
Такие кассы отбирают у людей рабочие места
Конечно, это удобно, современно, экономит время, но я не пользуюсь ими. Это актуально для молодежи, для тех, кто продвинут. Я, знаете, выбираю в денежных делах живого человека, оно лучше. И еще я стараюсь деньги на карточке не держать, так что экспресс-кассы мне не подходят. И тут еще такой момент, о котором забывают: эти кассы отбирают у людей рабочие места. Особенно это заметно за пределами Таллинна, когда магазин крупный или склад – это спасение для местных жителей. Так что побольше магазинов с живыми кассирами, особенно в волостях. Современность современностью, но и о местных жителях бизнесу нужно думать тоже.
Сильва Кириллова, работник транспорта (Таллинн)
Многие пожилые люди экспресс-кассами пользоваться не умеют
Я часто пользуюсь кассами самообслуживания, потому что не держу наличные, у меня всегда всё на карточках. Редко, когда на рынок иду или что-то по мелочи покупаю в овощном ларьке, тогда снимаю специально 20 или 10 евро. Но кассы с кассирами нужны. У меня много знакомых пожилых людей, которые очень пугаются надписей, кнопок. Надо оставлять варианты и для пожилых, и для тех, кто дорожит временем и не боится пользоваться благами цивилизации. Очень многие люди старшего поколения не умеют интернетом пользоваться, банкоматом, а вы хотите, чтобы они в этой магазинной чехарде могли себя обслуживать в кассе, что-то взвесить и высчитать. И еще охранники. У меня был случай, когда я в другом месте купила блок сигарет, а потом пошла в торговый зал и оплатила покупки в кассе самообслуживания. А потом меня охранник задержал, потому что я якобы не оплатила сигареты. Но сигареты в торговом зале не продаются, что я ему и сказала. Так что охранники не всегда внимательны.
Люлле Ларионова, пенсионерка (Кохтла-Ярве)
В кассах самообслуживания тоже бывают очереди
Кассы без кассиров для меня привычны, я всегда и везде плачу банковской картой. Вот сейчас заходила, снимала наличные, но это редкость. Я встречаюсь со старинной подругой в кафе, она из деревни и не поймет, если я заплачу за нее картой. В кассах самообслуживания тоже бывают очереди, но это в дни пенсии. Я не хожу в эти дни по магазинам. Есть случаи, когда не работает интернет, когда сбой в кассе в этой, тогда иду в обычную, к кассиру, но если есть выбор, сама справляюсь.
Игорь Ала, работник торговли (Таллинн)
На кассах-роботах чаще всего фиксируется воровство
Для меня общение с человеком дороже, чем скорость обслуживания. Очередь в кассу с живым кассиром имеет множество преимуществ. Можно поговорить со стоящими рядом людьми, можно еще раз подумать, а нужна ли тебе та куча еды и товаров, которыми ты набил тележку... Это все важные социальные факторы, которые придают походу в магазин особое значение. Я знаю женщин, которые приводят себя в порядок перед Prisma или Maxima так, как перед посещением премьеры в опере. Я много наблюдал молодых людей, которые знакомились в очереди, потом вместе приходили за продуктами, а через некоторое время покупали уже детские смеси и подгузники. Этого не происходит в очередях в кассу самообслуживания. На кассах-роботах чаще всего фиксируется воровство, подмен товаров и скандалы.
Алина Хансон, творческий работник (Эмари)
Давно пора заменить все кассы на самообслуживание
Привыкла за все платить банковской карточкой, и касса самообслуживание – это легко и быстро. Давно пора заменить все кассы на самообслуживание, тогда очередей не будет, и люди спасибо скажут. Прошлый век, что кто-то еще достает наличные, мелочь, кассир считает, а все стоят и ждут. В экспресс-кассе если что-то останавливается, подбегает сотрудник магазина и все решает. У меня нет негативного опыта ни с охраной, ни с сотрудниками.
Диана Изотова, студентка (Таллинн)
Кассы самообслуживания экономят время
Постоянно, я пользуюсь кассами самообслуживания, и это очень экономит время. Но это касается молодых. Большинство пожилых людей, особенно бабушек, стоят в обычную кассу, потому что не умеют пользоваться карточкой или боятся самой кассы-автомата. Я раньше работала в Maxima и могу сказать, что они настолько всего боятся, что даже при какой-то проблеме очень редко зовут на помощь, просто стоят и ждут. Мне их очень жалко. Что касается охранников, то меня никогда не досматривали, везде доверяли, но есть другая проблема: часто бывает, что товар на весах слишком легкий, не считывается - тогда я просто кладу рядом телефон или кошелек и пробиваю. Ну, работников мало, не успевают на обычных кассах, очереди стоят и в кассы самообслуживания, так что стараюсь не отвлекать.
Ольга Бондарь, домохозяйка (Йыхви)
Я довольна и магазинами, и работниками
Конечно, стараюсь расплачиваться в кассах самообслуживания. Удобно карточкой, удобно снять бонусы, удобно, что рядом никого нет. Знаете, вот в очередях очень утомляют люди. Иногда и разговор по телефону, или ссора какая-то между ними, тележками толкают. В самообслуживании такого нет. Единственный момент - это досмотр товаров. Ну, это немножко беспокоит. А так я довольна и магазинами, и работниками.
Комментарий автора
Начиная с 2009 года, когда в Эстонии появились первые кассовые аппараты самообслуживания, жители крупных городов волей-неволей все более активно осваивают профессию кассира. По мнению некоторых покупателей, они все чаще сами отдают предпочтение кассам самообслуживания не только из-за быстрой покупки нескольких товаров, но и из-за удобства использования банковских и бонусных карт. Также завсегдатаи сетей магазинов положительно отзываются о возможности получить на кассе обслуживания информацию на трех языках.
Однако так благодушно относятся к кассам-роботам не все. Для многих посетителей торговых центров отсутствие возможности пообщаться в очереди к традиционной кассе сводит на нет всю радость от посещения магазина. Вторят им и те пожилые люди, у которых мало опыта контактирования с интернетом и цифровой техникой. По их мнению, с кассами самообслуживания очень часто возникают какие-то проблемы - то не считывается штрих-код, то приходится вызывать дежурного, чтобы разобраться в товаре, кроме того, пугают выборочные проверки. Против кассовых аппаратов самообслуживания выступают и некоторые владельцы торговых сетей. Например, по словам руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market Тармо Лауринга, введение в работу касс самообслуживания не приводит к снижению цен на товары.
«Парадокс: хотя магазин экономит деньги за счет сокращения расходов на персонал, уровень цен в сетях, широко использующих кассы самообслуживания, значительно выше, чем в дисконтных магазинах, - удивляется Тармо Лауринг. - При этом в кассы самообслуживания инвестируются миллионы, которые потом оплачиваются бесплатным трудом покупателей, и реальный уровень цен в сети не снижается».
По словам противников касс самообслуживания, принципиально желающих платить в традиционных кассах, они поступают так не потому, что не умеют пользоваться интернетом или банковскими карточками: просто предпочитают видеть и слышать человека, а не робота.
Совершенно другого мнения те, для кого время дорого, а банковская карточка всегда под рукой. По данным банка SEB, сегодня при оплате товаров и услуг люди в большинстве своем предпочитают пользоваться банковской карточкой – ее выбирают в 68% случаев, при этом и само снятие наличных снизилось. Учитывая прогноз, что к 2025 году во всем мире будет установлено 1,2 миллиона касс самообслуживания, мы решили выяснить, с какими плюсами и минусами в очередях с полными тележками в традиционные кассы и к кассам самообслуживания встречаются ежедневно жители Таллинна, Йыхви, Кохтла-Ярве, Румму и Эмари. В рамках опроса своим мнением поделились более 30 человек.
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