ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Кассы самообслуживания: там не раздевают, но воруют

Диана Изотова, студентка (Таллинн)

Диана Изотова. Фото: Денис Антонов

Кассы самообслуживания экономят время

Постоянно, я пользуюсь кассами самообслуживания, и это очень экономит время. Но это касается молодых. Большинство пожилых людей, особенно бабушек, стоят в обычную кассу, потому что не умеют пользоваться карточкой или боятся самой кассы-автомата. Я раньше работала в Maxima и могу сказать, что они настолько всего боятся, что даже при какой-то проблеме очень редко зовут на помощь, просто стоят и ждут. Мне их очень жалко. Что касается охранников, то меня никогда не досматривали, везде доверяли, но есть другая проблема: часто бывает, что товар на весах слишком легкий, не считывается - тогда я просто кладу рядом телефон или кошелек и пробиваю. Ну, работников мало, не успевают на обычных кассах, очереди стоят и в кассы самообслуживания, так что стараюсь не отвлекать.

Ольга Бондарь, домохозяйка (Йыхви)

Ольга Бондарь. Фото: Денис Антонов

Я довольна и магазинами, и работниками

Конечно, стараюсь расплачиваться в кассах самообслуживания. Удобно карточкой, удобно снять бонусы, удобно, что рядом никого нет. Знаете, вот в очередях очень утомляют люди. Иногда и разговор по телефону, или ссора какая-то между ними, тележками толкают. В самообслуживании такого нет. Единственный момент - это досмотр товаров. Ну, это немножко беспокоит. А так я довольна и магазинами, и работниками.