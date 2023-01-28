ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Там не «раздевают», но воруют: кассы самообслуживания

Конечно, это удобно, современно, экономит время, но я не пользуюсь ими. Это актуально для молодежи, для тех, кто продвинут. Я, знаете, выбираю в денежных делах живого человека, оно лучше. Ну, я еще стараюсь деньги на карточке не держать, так что экспресс-кассы мне не подходят. Тут момент такой, о котором забывают. Кассы такие отбирают у людей рабочие места. Особенно это заметно за пределами Таллинна, где магазин крупный, или склад – это спасение для местных жителей. Так что - побольше магазинов с живыми кассирами, особенно в волостях. Современность современностью, но и о местных жителях бизнесу нужно думать тоже.

Я часто пользуюсь кассами самообслуживания, потому что не держу деньги в наличности. У меня всегда все на карточках. Редко, когда на рынок иду, или что-то по мелочи покупаю в ларьке овощном, тогда снимаю специально 20 или 10 евро. Но кассы с кассирами нужны. У меня много знакомых пожилых людей, которые очень пугаются надписей, кнопок. Надо оставлять варианты и для таких, как они, пожилых, и для таких, как мы, которые дорожат временем и не боятся пользоваться благами цивилизации. Очень много людей старшего поколения не умеют интернетом пользоваться, банкоматом, а вы хотите, чтобы они в этой магазинной чехарде могли себя обслуживать в кассе, что-то взвешивать и высчитывать. И охранники. Они очень боятся подозрений. У меня случай был, когда я в другом месте купила блок сигарет и потом пошла в торговый зал и все оплатила на кассе сама. И после всего меня охранник остановил и сказал, что задерживает, потому что я не оплатила сигареты. Но я ему доказала, что сигареты в торговом зале не продаются, а значит, этот товар принесла с собой я. Он и бэ, и мэ, но так ничего и не смог сказать. Так что охранники не всегда внимательны.