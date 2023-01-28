Первые четыре «умные» кассы или кассы самообслуживания появились в Эстонии в отделе продовольственных товаров Кейлаского универмага Roomu Kaubamaja в 2009 году. С тех пор владельцы крупных торговых сетей радуются: современные кассы позволили облегчить работу кассиров и направить больше работников в торговый зал. Но повсеместное внедрение касс самообслуживания не всегда нравится покупателям. Rus.Postimees спросил жителей Эстонии, чем удобны кассы самообслуживания, а кого их работа все же ставит в тупик?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Там не «раздевают», но воруют: кассы самообслуживания
Леся Мотонаха, парфюмер (Йыхви)
Сотрудника по кассам не найти
Если один работник на весь зал касс самообслуживания, то это катастрофа. Пожилые бабушки и старички могут тормозить всех постоянно, а работник на каждого тратит кучу времени. Это еще надо найти его, по залу походить и позвать, потому что сотрудника по кассам не найти. Если мы говорим о Maksima, то у нас бывает так, что один кассир и один работник на эти кассы, и две огромные очереди, и никто из них ничего не успевает. Сложности и там, и там.
София Стромберг, студентка (Таллинн)
В очереди охранники «раздевают» девушек глазами
Я всегда предпочитаю кассы самообслуживания традиционным кассам. Но у меня проблема: очень часто меня досматривает контроль. Я не знаю, почему, но именно меня во всех магазинах досматривают, даже если я с зубной щеткой стою. Самое обидное и раздражает то, что это происходит именно тогда, когда куда-нибудь торопишься. Хотя сама задумка хорошая. Экспресс-кассы – это альтернатива обычным кассирам, которые медленны, которые работают со старушками слеповатыми, и тут разрыв шаблона, потому что меня тормозят там, где все обслуживаются быстрее. Еще хочу сказать, что в некоторых торговых сетях в долгих очередях к кассирам охранники «раздевают» девушек глазами. Это очень раздражает.
Виктория Липп, педагог (Румму)
Такие кассы отбирают у людей рабочие места
Конечно, это удобно, современно, экономит время, но я не пользуюсь ими. Это актуально для молодежи, для тех, кто продвинут. Я, знаете, выбираю в денежных делах живого человека, оно лучше. Ну, я еще стараюсь деньги на карточке не держать, так что экспресс-кассы мне не подходят. Тут момент такой, о котором забывают. Кассы такие отбирают у людей рабочие места. Особенно это заметно за пределами Таллинна, где магазин крупный, или склад – это спасение для местных жителей. Так что - побольше магазинов с живыми кассирами, особенно в волостях. Современность современностью, но и о местных жителях бизнесу нужно думать тоже.
Сильва Кириллова, работник транспорта (Таллинн)
Многие пожилые экспресс-кассами пользоваться не умеют
Я часто пользуюсь кассами самообслуживания, потому что не держу деньги в наличности. У меня всегда все на карточках. Редко, когда на рынок иду, или что-то по мелочи покупаю в ларьке овощном, тогда снимаю специально 20 или 10 евро. Но кассы с кассирами нужны. У меня много знакомых пожилых людей, которые очень пугаются надписей, кнопок. Надо оставлять варианты и для таких, как они, пожилых, и для таких, как мы, которые дорожат временем и не боятся пользоваться благами цивилизации. Очень много людей старшего поколения не умеют интернетом пользоваться, банкоматом, а вы хотите, чтобы они в этой магазинной чехарде могли себя обслуживать в кассе, что-то взвешивать и высчитывать. И охранники. Они очень боятся подозрений. У меня случай был, когда я в другом месте купила блок сигарет и потом пошла в торговый зал и все оплатила на кассе сама. И после всего меня охранник остановил и сказал, что задерживает, потому что я не оплатила сигареты. Но я ему доказала, что сигареты в торговом зале не продаются, а значит, этот товар принесла с собой я. Он и бэ, и мэ, но так ничего и не смог сказать. Так что охранники не всегда внимательны.
Люлле Ларионова, пенсионерка (Кохтла-Ярве)
В кассах самообслуживания тоже бывают очереди
Кассы без кассиров для меня привычны. Понимаете, для меня большое удобство то, что везде, всегда и за все я плачу банковской картой. Вот сейчас заходила, снимала с банкомата наличные, но это уникальность. Я встречаюсь со старинной подругой в кафе, она из деревни и не поймет, если оплачу картой за нее. В кассах самообслуживания тоже бывают очереди, как и в обыкновенные, но это в дни пенсии. Я не хожу в эти дни по магазинам. Есть случаи, когда не работает интернет, когда сбой в кассе в этой, тогда иду в обычную, к кассиру, но если есть выбор, то сама справляюсь.
Игорь Ала, работник торговли (Таллинн)
На кассах-роботах чаще всего фиксируется воровство
Для меня общение с человеком дороже, чем скорость обслуживания. Стояние в очереди в кассу с живым кассиром имеет множество преимуществ. Можно поговорить с соседями, которые стоят, можно еще раз подумать и принять решение, а нужна ли тебе та куча еды и товаров, которыми ты набил тележку. Это все важные социальные факторы, которые придают особое значение походу в магазин. Я знаю женщин, которые приводят себя в порядок перед Prisma или Maxima так, как перед посещением премьеры в опере. Я многое наблюдал молодых людей, которые знакомились в очереди, потом вместе приходили за холостяцкими наборами товаров, а через некоторое время покупали детские смеси и подгузники. Этого не происходит в очередях в кассу самообслуживания. На кассах-роботах чаще всего фиксируется воровство, подмен товаров и скандалы.
Алина Хансон, творческий работник (Эмари)
Давно пора заменить все кассы на самообслуживание
Привыкла за все платить банковской карточкой, и касса самообслуживание – это легко и быстро. Давно пора заменить все кассы на самообслуживание, тогда очередей не будет, и люди спасибо скажут. Прошлый век, что кто-то еще достает наличные, мелочь, кассир считает, а все стоят и ждут. В кассе-экспресс, там если что-то останавливается, то бежит сотрудник магазина и все решает. У меня нет негативного опыта ни с охраной, ни с сотрудниками.
Диана Изотова, студентка (Таллинн)
Кассы самообслуживания экономят время
Постоянно пользуюсь кассами самообслуживания, и это очень экономит время. Но это касается молодых. Большинство пожилых людей, особенно бабушек, стоят в обычную кассу, потому что не умеют пользоваться кредиткой, или боятся самой кассы-автомата. Я раньше работала в Maxima и могу сказать, что они так боятся всего, что даже при какой-то проблеме они очень редко зовут на помощь, просто стоят и ждут. Мне их очень жалко. Что касается охранников, то меня никогда не досматривали, везде доверяли, но есть другая проблема. Знаете, часто так бывает, что товар на весах слишком легкий, не считывается, тогда я просто кладут телефон или кошелек и пробиваю. Ну, работников мало, не успевают на обычных кассах, очереди стоят и в кассы самообслуживания, и стараюсь не отвлекать.
Ольга Бондарь, домохозяйка (Йыхви)
Я довольна и магазинами, и работниками
Конечно, стараюсь расплачиваться в кассах самообслуживания. Удобно карточкой, удобно снять бонусы, удобно, что рядом никого нет. Знаете, вот в очередях очень утомляют люди. Иногда и разговор по телефону, или ссора какая-то между друг другом, тележками толкают. В самообслуживании такого нет. Единственный момент, это досмотр бывает товаров. Ну, немножко это беспокоит. А так, я довольна и магазинами, и работниками.
Комментарий автора
Начиная с 2009 года, когда в Эстонии появились первые кассовые аппараты самообслуживания, жители крупных городов все более активно волей-неволей осваивают профессию кассира. По мнению некоторых покупателей, они все чаще сами отдают предпочтение кассам самообслуживания не только из-за быстрой покупки нескольких товаров, но и из-за удобства использования банковских и бонусных карт. Также завсегдатаи сетей магазинов положительно отзываются о возможности получить на кассе обслуживания информацию на трех языках. Однако так благодушно относятся к кассам-роботам не все. Для многих посетителей торговых центров отсутствие возможности пообщаться в очереди к традиционной кассе сводит на нет всю приятность от посещения магазина. Вторят им и те пожилые люди, у которых мало опыта контактирования с интернетом и цифровой техникой. По их мнению, с кассами самообслуживания очень часто возникают какие-то проблемы - то не считывается штрих-код, то приходится вызывать дежурного, чтобы разобраться в товаре, кроме того, пугают выборочные проверки для поимки воров. Против кассовых аппаратов самообслуживания выступают и некоторые владельцы торговых сетей. Например, по словам руководителя сети магазинов низких цен A1000 Market Тармо Лауринга, введение в работу касс самообслуживания совершенно не приводит к снижению цен на товары.
«Парадокс – хотя магазин экономит деньги за счет сокращения расходов на персонал, уровень цен в сетях, широко использующих кассы самообслуживания, значительно выше, чем в дисконтных магазинах, - удивляется Тармо Лауринг. - При этом в кассы самообслуживания инвестируются миллионы, которые потом оплачиваются бесплатным трудом покупателей, и реальный уровень цен в сети не снижается».
По мнению противников касс самообслуживания, принципиально отказывающихся от таких цифровых технологий по оплате товара, они желают вносить деньги в традиционные кассы вовсе не потому, что не умеют пользоваться интернетом или банковскими карточками, а потому, что предпочитают видеть и слышать человека, а не робота. Совершенно другого мнения те, для кого время дорого, а банковская карточка всегда под рукой. По данным SEB Банка, сегодня при оплате товаров и услуг люди в большинстве своем предпочитают пользоваться банковской карточкой – ее выбирают в 68% случаев, при этом само снятие наличности снизилось. Учитывая прогноз, что к 2025 году во всем мире будет установлено 1,2 миллиона касс самообслуживания, мы решили выяснить, с какими плюсами и минусами в очередях с полными тележками в традиционные кассы и к кассам самообслуживания встречаются ежедневно жители Таллинна, Йыхви, Кохтла-Ярве, Румму и Эмари. В рамках опроса своим мнением поделились более 30 человек.
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