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Видео ⟩ Пока на улицах города лежал снег, медведи Фрида и Распутин не теряли времени зря

rus.postimees.ee
Пока на улицах города лежал снег, медведи Фрида и Распутин не теряли времени зря
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Фрида и Распутин.
Фрида и Распутин. Фото: Annika Tammur

Выпавший в начале недели снег может и не пришелся по нраву людям, но доставил большое удовольствие медведям Таллиннского зоопарка Фриде и Распутину.

Пресытившись любимыми игрушками, Распутин проявил воображение: медведь начал играть с находящимся в его вольере стволом дерева, катая его из стороны в сторону.

В то же время Фрида валялась в снегу и играла с еловой веткой.

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