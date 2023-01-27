Выпавший в начале недели снег может и не пришелся по нраву людям, но доставил большое удовольствие медведям Таллиннского зоопарка Фриде и Распутину.
Видео ⟩ Пока на улицах города лежал снег, медведи Фрида и Распутин не теряли времени зря
Пока на улицах города лежал снег, медведи Фрида и Распутин не теряли времени зря
Пресытившись любимыми игрушками, Распутин проявил воображение: медведь начал играть с находящимся в его вольере стволом дерева, катая его из стороны в сторону.
В то же время Фрида валялась в снегу и играла с еловой веткой.
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