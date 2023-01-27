Сегодня, 27 января, в 15:30 из-за аварии водопровода возле Мустамяэ-теэ, 183 в Таллинне будут закрыты для движения обе полосы в направлении ул. Кескусе – Вильде-теэ.
В Мустамяэ из-за аварии водопровода будет нарушено дорожное движение
В Мустамяэ из-за аварии водопровода будет нарушено дорожное движение
Одна полоса в направлении Вильде-теэ – улица Кескусе останется открытой, а вторая полоса будет изменена на противоположную. Это обеспечит автомобилистам проезд в обоих направлениях. Ликвидацией аварии занимаются, движение восстановят не позднее 29 января.
AS Tallinna Vesi просит водителей следить за временной организацией дорожного движения и при возможности выбирать альтернативный маршрут. Предприятие приносит извинения за неудобства.
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