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В Мустамяэ из-за аварии водопровода будет нарушено дорожное движение

Rus.Postimees
В Мустамяэ из-за аварии водопровода будет нарушено дорожное движение
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Аварийные работы на водопроводе. Фото иллюстративное.
Аварийные работы на водопроводе. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Сегодня, 27 января, в 15:30 из-за аварии водопровода возле Мустамяэ-теэ, 183 в Таллинне будут закрыты для движения обе полосы в направлении ул. Кескусе – Вильде-теэ.

Одна полоса в направлении Вильде-теэ – улица Кескусе останется открытой, а вторая полоса будет изменена на противоположную. Это обеспечит автомобилистам проезд в обоих направлениях. Ликвидацией аварии занимаются, движение восстановят не позднее 29 января.

AS Tallinna Vesi просит водителей следить за временной организацией дорожного движения и при возможности выбирать альтернативный маршрут. Предприятие приносит извинения за неудобства.

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