В Мустамяэ из-за аварии водопровода будет нарушено дорожное движение

Одна полоса в направлении Вильде-теэ – улица Кескусе останется открытой, а вторая полоса будет изменена на противоположную. Это обеспечит автомобилистам проезд в обоих направлениях. Ликвидацией аварии занимаются, движение восстановят не позднее 29 января.