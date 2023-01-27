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На границе поймали человека, пытавшегося ввезти из России в Эстонию советские награды

Арвед Брейдакс
На границе поймали человека, пытавшегося ввезти из России в Эстонию советские награды
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В Эстонию из России пытались ввезти ценные советские медали.
В Эстонию из России пытались ввезти ценные советские медали. Фото: Venemaa toll/Telegram

На погранпереходе Куничина Гора, рядом с городом Койдула, печорские таможенники задержали человека, пытавшегося провезти в Эстонию различные медали и значки советского периода, вывоз которых из России запрещен.

Среди личных вещей задержанного на погранпереходе были обнаружены: две нагрудных медали «Ветеран труда СССР» с надписью «За многолетний добросовестный труд» на обороте и нагрудные медали «Участник уборки X целинного урожая» с надписью «Казахстанская СССР 1964 г.» на другой стороне.

Медаль «Ветеран труда Советского Союза».
Медаль «Ветеран труда Советского Союза». Фото: Venemaa toll/Telegram

Также среди прочих наград были найдены: медаль «Материнская слава III СССР», которая выдавалась с 1944 года женщинам, родившим не менее семи детей, «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль с символикой нацистской Германии.

В России изготовленные более 50 лет назад медали представляют культурную ценность, поэтому их вывоз из страны запрещен.

В сообщении, опубликованном в изданиях Пскова в пятницу, указано, что задержанный является иностранцем, но его национальность не уточняется. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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