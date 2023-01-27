На границе поймали человека, пытавшегося ввезти из России в Эстонию советские награды

Среди личных вещей задержанного на погранпереходе были обнаружены: две нагрудных медали «Ветеран труда СССР» с надписью «За многолетний добросовестный труд» на обороте и нагрудные медали «Участник уборки X целинного урожая» с надписью «Казахстанская СССР 1964 г.» на другой стороне.

Медаль «Ветеран труда Советского Союза». Фото: Venemaa toll/Telegram

Также среди прочих наград были найдены: медаль «Материнская слава III СССР», которая выдавалась с 1944 года женщинам, родившим не менее семи детей, «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль с символикой нацистской Германии.

В России изготовленные более 50 лет назад медали представляют культурную ценность, поэтому их вывоз из страны запрещен.