На погранпереходе Куничина Гора, рядом с городом Койдула, печорские таможенники задержали человека, пытавшегося провезти в Эстонию различные медали и значки советского периода, вывоз которых из России запрещен.
На границе поймали человека, пытавшегося ввезти из России в Эстонию советские награды
Среди личных вещей задержанного на погранпереходе были обнаружены: две нагрудных медали «Ветеран труда СССР» с надписью «За многолетний добросовестный труд» на обороте и нагрудные медали «Участник уборки X целинного урожая» с надписью «Казахстанская СССР 1964 г.» на другой стороне.
Также среди прочих наград были найдены: медаль «Материнская слава III СССР», которая выдавалась с 1944 года женщинам, родившим не менее семи детей, «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль с символикой нацистской Германии.
В России изготовленные более 50 лет назад медали представляют культурную ценность, поэтому их вывоз из страны запрещен.
В сообщении, опубликованном в изданиях Пскова в пятницу, указано, что задержанный является иностранцем, но его национальность не уточняется. Возбуждено дело об административном правонарушении.