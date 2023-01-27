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Мишель Вийон: российских лыжников не допустят до чемпионата мира

rus.postimees.ee
Мишель Вийон: российских лыжников не допустят до чемпионата мира
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Лыжники.
Лыжники. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Несмотря на то, что международный олимпийский комитет заявил о намерении вернуть российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры (в нейтральном статусе), на чемпионат мира по лыжным видам спорта они допущены не будут.

Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

«Никаких шансов. Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира. Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — прокомментировал генеральный секретарь FIS Мишель Вийон.

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