Несмотря на то, что международный олимпийский комитет заявил о намерении вернуть российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры (в нейтральном статусе), на чемпионат мира по лыжным видам спорта они допущены не будут.
Мишель Вийон: российских лыжников не допустят до чемпионата мира
Мишель Вийон: российских лыжников не допустят до чемпионата мира
Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
«Никаких шансов. Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира. Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — прокомментировал генеральный секретарь FIS Мишель Вийон.
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