Мишель Вийон: российских лыжников не допустят до чемпионата мира

«Никаких шансов. Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира. Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — прокомментировал генеральный секретарь FIS Мишель Вийон.