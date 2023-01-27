На этих выходных в австрийском Зеефельде проходят соревнования по лыжному двоеборью и запланировано проведение сразу трех мероприятий. Сегодня состоялись состязания по прыжкам с трамплина.
Кристьян Ильвес в первом соревновании по двоеборью не попал в десятку лучших
Кристьян Ильвес в первом соревновании по двоеборью не попал в десятку лучших
Первое место занял Риота Ямамото, набравший 139 баллов. На втором месте норвежец, общий лидер серии Кубка мира Ярл Магнус Риибер. Третье место у японца Йосито Ватабе (131,1).
На этот раз Ильвес ограничился местом во второй десятке, набрав 121,9 балла за свой полет протяженностью 100 метров. Он занял 14-е место. Тем самым в выходе на лыжную трассу он отстает от лидеров на одну минуту и восемь секунд.