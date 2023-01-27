Кристьян Ильвес в первом соревновании по двоеборью не попал в десятку лучших

На этот раз Ильвес ограничился местом во второй десятке, набрав 121,9 балла за свой полет протяженностью 100 метров. Он занял 14-е место. Тем самым в выходе на лыжную трассу он отстает от лидеров на одну минуту и ​​восемь секунд.