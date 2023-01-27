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Кристьян Ильвес в первом соревновании по двоеборью не попал в десятку лучших

rus.postimees.ee
Кристьян Ильвес в первом соревновании по двоеборью не попал в десятку лучших
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Кристьян Ильвес.
Кристьян Ильвес. Фото: Tairo Lutter

На этих выходных в австрийском Зеефельде проходят соревнования по лыжному двоеборью и запланировано проведение сразу трех мероприятий. Сегодня состоялись состязания по прыжкам с трамплина.

Первое место занял Риота Ямамото, набравший 139 баллов. На втором месте норвежец, общий лидер серии Кубка мира Ярл Магнус Риибер. Третье место у японца Йосито Ватабе (131,1).

На этот раз Ильвес ограничился местом во второй десятке, набрав 121,9 балла за свой полет протяженностью 100 метров. Он занял 14-е место. Тем самым в выходе на лыжную трассу он отстает от лидеров на одну минуту и ​​восемь секунд.

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