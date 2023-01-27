Названы лучшие футболисты 2022 года

Первое место у Лионеля Месси. Следом за ним – Килиан Мбаппе, а на третьем месте Карим Бензема.

На четвертом месте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), пятое место у Луки Модрича («Реал»).

В десятку лучших также вошли Кевин де Брюйне (6-е место, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовски (7-е, «Барселона»), Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа (8-е и 9-е, оба – «Реал») и Мохамед Салах (10-е).