В конце прошлого лета на окраине станицы Бакинская на юге России стали появляться свежие могилы с деревянными крестами и венками, с символикой печально известной ЧВК «Вагнер». Сейчас на месте небольшого кладбища - уже пара сотен свежих курганов.

Сопоставив имена зарытых в землю в Краснодарском крае с судебными документами, общедоступными базами данных и сообщениями в социальных сетях, информационное агентство Reuters подтвердило, что многие из них были бывшими заключенными, завербованными лидером Вагнера Евгением Пригожиным для борьбы на фронте в Украина с обещанием амнистии.

Видео и фото могил в Краснодарском крае впервые появились в социальных сетях в декабре. Агентство Reuters использовало спутниковые снимки Maxar Technologies и Capella Space и определило, что кадры были сняты на Бакинском кладбище.

Записи показывают, что клочок земли, которым пользуется «Вагнер», летом был еще пуст. К концу ноября было три ряда могил, а к началу января участок был заполнен на три четверти. К 24 января, когда журналисты посетили площадку, почти вся территория была заполнена могилами.