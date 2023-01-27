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ФОТО ⟩ Опять загрязнение? Водоем вблизи Пыльтсамаа кишит мертвой рыбой

Эйли Арула
, журналист
Опять загрязнение? Водоем вблизи Пыльтсамаа кишит мертвой рыбой
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Фото: Janar Lillemets

В четверг выяснилось, что недалеко от Пыльтсамаа в водохранилище Меэритса подо льдом можно увидеть много мертвой рыбы. Сначала местные жители заподозрили загрязнение, но, по словам эксперта Департамента окружающей среды, причина гибели рыбы, вероятно, в чем-то другом.

В этом году в Департамент окружающей среды поступило несколько сообщений о водоемах с множеством мертвой рыбы. Чаще всего причина кроется в том, что водоемы засорились и рыбы гибнут от недостатка кислорода.

По словам специалиста по водному бентосу из бюро охоты и водного бентоса Департамента окружающей среды Ярко Яадла, этой зимой водоемы рано покрылись льдом. Получается, с этого момента просиходит лишь потребление кислорода. «Растворение воздуха в воде остановилось, а производство растениями и водорослями замедлилось. Поэтому мелководные водоемы, богатые растительностью и отложениями, в первую очередь испытывают кислородное голодание», - пояснил Яадла.

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