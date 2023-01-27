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Главные вопросы, которые должен задать новосел управляющему, застройщику или председателю квартирного товарищества

rus.postimees.ee
Главные вопросы, которые должен задать новосел управляющему, застройщику или председателю квартирного товарищества
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Квартира. Снимок иллюстративный.
Квартира. Снимок иллюстративный. Фото: pufikhomes.com

Переезд в новое жилье – очень серьезный шаг, и на фоне положительных эмоций многие из нас порой забывают о важных вопросах. Руководитель по качеству Bonava Eesti Танель Вилльмяэ делится советами, какие самые важные вопросы новосел обязательно должен задать до получения ключей или, в крайнем случае, сразу после переезда.

В новостройках за поддержание порядка в доме и дворе достаточно часто отвечает какое-нибудь предприятие по управлению недвижимостью, и к нему всегда можно обратиться с вопросами, связанным с благоустройством. Поводом для этого может быть как неисправность шлагбаума парковки, так и уборка подъездов или вывоз снега с дворовой территории. В домах, где организовано квартирное товарищество, следует обратиться в правление.

Где находится электрощит?

Осмотрите места расположения шкафов и щитов инженерных систем в новой квартире, а также доступы к ним. Например, если в квартире неожиданно пропадет электричество, в первую очередь следует проверить свой электрощит, обратив внимание на то, включены ли предохранители. При этом доступ к главному щиту дома имеет только управляющий, и поэтому новому жильцу обязательно нужно иметь под рукой его контактные данные на случай более серьезной проблемы.

Как регулировать тепло в помещении?

В свете сегодняшних цен на электричество стоит сразу же разобраться, какие отопительные устройства установлены в квартире и как их регулировать наиболее эффективным образом. Поэтому обязательно разузнайте, как можно изменять, например, температуру воздуха в комнатах или обогрев полов в ванной.

Где внутри стен проходят важные коммуникации?

Для любого человека после въезда в новое жилье совершенно естественно желание начать сразу же вешать на стены красивые картины и устанавливать мебель. Однако при этом важно знать, где именно в стенах проходят водопроводные трубы и электрические провода. Особенно аккуратно следует выполнять работы по сверлению отверстий в ванной комнате и вокруг кухни. Если сомневаетесь, обязательно уточните все моменты у девелопера.

Как перекрыть воду в квартире ?

Каждый собственник обязательно должен знать, как можно перекрыть воду в своей квартире. В случае водопроводной аварии важно среагировать максимально быстро, чтобы квартира получила как можно меньше повреждений. Как правило, запорные краны находятся в ванной комнате за подвесным потолком, и добраться до них можно через расположенный в потолке люк для обслуживания.

Каковы действующие гарантийные условия?

В новых жилых домах действует двухлетний гарантийный период, и выявленные в течение этого времени строительные дефекты устраняются девелопером. В любом предусмотренном гарантией случае важно действовать в соответствии с руководством по эксплуатации. Если же вы не уверены, какие именно ситуации покрываются гарантией, или на что нужно обращать внимание в течение гарантийного срока, вам следует обязательно обратиться к застройщику за консультацией по гарантии и получить более подробные разъяснения относительно всего процесса.

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