Миграционная служба Финляндии временно приостановила рассмотрение решений о выдаче убежища россиянам, скрывающимся от мобилизации. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на представителя ведомства Юха Симиля.
Финляндия временно не будет выдавать убежища бежавшим от мобилизации россиянам
По его словам, данное решение связано с тем, что Финляндия все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. По данным издания, сбор этих данных может завершиться в течение двух недель.
«Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация, что значит идти на фронт, и каковы последствия отказа от службы в армии - приведет ли он к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», - сказал Симилэ.
Кроме того, результат рассмотрения прошений о предоставлении убежища может различаться в зависимости от того, где в России человек жил и какое положение занимал. Война в Украине повлияла на количество заявлений о предоставлении убежища, поданных россиянами, а также на критерии подачи заявлений, указал чиновник. В период с сентября по декабрь 2022 года, то есть с начала мобилизации в России, убежище в Финляндии запросили 743 россиянина.
Финские власти также ждут решения Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA) относительно того, достаточно ли нежелания человека участвовать в военных действиях для предоставления ему политического убежища.
1 октября прошлого года Финляндия закрыла границу для россиян с туристическими визами.