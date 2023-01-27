Финляндия временно не будет выдавать убежища бежавшим от мобилизации россиянам

По его словам, данное решение связано с тем, что Финляндия все еще собирает информацию о социальных условиях в России и самих заявителях. По данным издания, сбор этих данных может завершиться в течение двух недель.

«Необходимо выяснить, кого именно касается мобилизация, что значит идти на фронт, и каковы последствия отказа от службы в армии - приведет ли он к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», - сказал Симилэ.

Кроме того, результат рассмотрения прошений о предоставлении убежища может различаться в зависимости от того, где в России человек жил и какое положение занимал. Война в Украине повлияла на количество заявлений о предоставлении убежища, поданных россиянами, а также на критерии подачи заявлений, указал чиновник. В период с сентября по декабрь 2022 года, то есть с начала мобилизации в России, убежище в Финляндии запросили 743 россиянина.

Финские власти также ждут решения Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA) относительно того, достаточно ли нежелания человека участвовать в военных действиях для предоставления ему политического убежища.