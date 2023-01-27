Галерея ⟩ На еврейском кладбище в Таллинне почтили память жертв Холокоста

По словам министра образования и науки Тыниса Лукаса («Отечество»), нельзя допускать неопределенности и зарывать голову в песок. «Важно замечать преступления против человечности и нарушения прав человека. Мы должны своевременно замечать, своевременно вмешиваться и своевременно пресекать такие действия! Мы никогда не забудем и не простим депортации и убийства, совершенные тоталитарными режимами в Эстонии, жертвами которых стали как эстонцы, так и евреи», - сказал Лукас.

Помимо министра, с речами выступили глава эстонского дипломатического корпуса и посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски, посол Израиля Хагит Бен-Яаков и глава эстонской еврейской общины Алла Якобсон. Молитву произнес главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

В пятницу утром министр посетил отделение эстонского языка Таллиннской еврейской школы и познакомился со школьным коллективом. «Учебная программа Таллиннской еврейской школы на эстонском языке является для всех этнических меньшинств примером того, как можно сохранить культуру и традиции, предоставляя образование на эстонском языке. Таким образом, перед детьми открываются все двери в эстонское общество, но при этом они сохраняют свою идентичность», - сказал Лукас.

С пятницы по воскресенье Министерство образования и науки в сотрудничестве с Институтом памяти Эстонии организует зимнюю школу, где учащиеся смогут узнать об антисемитизме и Холокосте, а также о еврейской нации, культуре, обычаях и истории.

Программа Зимней школы включает в себя семинары для поддержки студентов в подготовке учебных материалов по истории Холокоста в рамках проводимого конкурса. Выполненные работы будут представлены на конференции 17 марта.