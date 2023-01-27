Вице-президент Европейской комиссии: Россия угрожает не только независимости Украины

На встрече обсудили российскую агрессию в Украине, повышение цены войны для России и роль ЕС в поддержке Украины. «Россия угрожает не только независимости Украины, не только основанному на правилах порядку и европейской безопасности, наступившей после холодной войны. Кремль решил атаковать все, за что вы, эстонцы, и другие страны Центральной и Восточной Европы сражались всего одно поколение назад - мир, демократию и правовое государство», - сказала Йоурова.

На встрече Рейнсалу поблагодарил Еврокомиссию за поддержку Украины и поприветствовал инициативу Йоуровой по борьбе с российской пропагандой. «Российская война в Украине - это война против демократии и западных ценностей», - сказал Рейнсалу и добавил, что Эстония поддерживает инициативы, которые предоставляют голос поддерживающим демократические принципы членам российской оппозиции.

Также на встрече обсудили привлечение России к ответственности за преступления агрессии и военные преступления. «Следует сформировать международный специальный трибунал для расследования преступлений агрессии России. У российского руководства не должно возникать чувство безнаказанности, - сказал Рейнсалу. Он отметил, что Эстония ищет правовые способы использовать замороженные в Эстонии и ЕС российские активы для восстановления Украины. - Мы при первой возможности передадим свои предложения Европейской комиссии».

Также на встрече обсудили повышение цены агрессии для России, в том числе работу над десятым санкционным пакетом. Эстония хочет, чтобы работа над дополнительными санкциями продолжалась как можно быстрее. «Наряду с дополнительными санкциями нам нужно понизить ценовой потолок на нефть, потому что за счет полученной прибыли Россия финансирует войну в Украине».