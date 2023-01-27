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Из-за массовых увольнений в почтовой сфере Кассу по безработице ждет неприятный сюрприз

Лийна Лакс
Из-за массовых увольнений в почтовой сфере Кассу по безработице ждет неприятный сюрприз
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Касса по безработице. Иллюстративное фото.
Касса по безработице. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

В январе большое число сокращений также пришлось на сотрудников строительных компаний и сотрудников малых предприятий пищевой промышленности.

Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль заявил, что, с точки зрения количества безработных, январь был совершенно обычным месяцем. «Сегодня утром из СМИ поступил неприятный сюрприз. Увольняют 457 сотрудников», - сказал Кооль.

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Последний рабочий в Вильянди: 31 марта - 19 сотрудников;

Последний рабочий день в Пярну: 29 апреля - 51 работник;

Последний рабочий день в Тарту и Эльва: 31 мая - 106 сотрудников;

Последний рабочий день в Харьюмаа: 3 июня;

Последний рабочий день в Таллинне: 17 июня и 1 июля в зависимости от региона.

Последний рабочий день сотрудников таллиннского офиса еще уточняется. Всего в Таллиннском регионе сократят 281 сорудника. 

Источник: Касса по безработице

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