Из-за массовых увольнений в почтовой сфере Кассу по безработице ждет неприятный сюрприз

Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль заявил, что, с точки зрения количества безработных, январь был совершенно обычным месяцем. «Сегодня утром из СМИ поступил неприятный сюрприз. Увольняют 457 сотрудников», - сказал Кооль.

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Последний рабочий в Вильянди: 31 марта - 19 сотрудников;

Последний рабочий день в Пярну: 29 апреля - 51 работник;

Последний рабочий день в Тарту и Эльва: 31 мая - 106 сотрудников;

Последний рабочий день в Харьюмаа: 3 июня;

Последний рабочий день в Таллинне: 17 июня и 1 июля в зависимости от региона.

Последний рабочий день сотрудников таллиннского офиса еще уточняется. Всего в Таллиннском регионе сократят 281 сорудника.

Источник: Касса по безработице