В январе большое число сокращений также пришлось на сотрудников строительных компаний и сотрудников малых предприятий пищевой промышленности.
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Из-за массовых увольнений в почтовой сфере Кассу по безработице ждет неприятный сюрприз
Из-за массовых увольнений в почтовой сфере Кассу по безработице ждет неприятный сюрприз
Советник по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль заявил, что, с точки зрения количества безработных, январь был совершенно обычным месяцем. «Сегодня утром из СМИ поступил неприятный сюрприз. Увольняют 457 сотрудников», - сказал Кооль.
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