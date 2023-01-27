Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 января: избавляемся от цифрового мусора, имена палачей исчезнут с улиц Нарвы, ментальная арифметика и день рождения студии «De Light»
Сегодня в выпуске:
- Сегодня состоялся пятый по счету всеэстонский день цифровой уборки, в рамках которого можно избавиться от бесполезных цифровых отходов и сдать на переработку свои старые электронные устройства. О целях и последствиях этой инициативы — в нашем репортаже
- Историческое решение длившегося десятилетиями конфликта. Нарвские депутаты постановили стереть с карты города имена персонажей с противоречивым прошлым
- Став Зеленой столицей Европы 2023-го года, Таллинн поставил перед собой амбициозную задачу превратиться в площадку для разработки и испытаний самых современных и экологичных технологий. «Новости в 7» выясняли подробности
- Для чего в век компьютеров и гаджетов нужны архаичные счеты и умение ими пользоваться? Наша корреспондент посетила уникальную школу развития способностей головного мозга, где с помощью ментальной арифметики стремятся достичь гораздо более значимых целей
- Международная панорама: сильные ливни вызвали потоп в Новой Зеландии, сотни мигрантов из Ливии спасены в Средиземном море и День памяти жертв холокоста
- Как отметила свой пятый день рождения популярная столичная вокальная студия «DeLight»? На большом праздничном концерте в Центре русской культуры Таллинна побывала наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 января.