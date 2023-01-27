RMK приостановит сплошную вырубку в районе полигона Нурсипалу

Об этом сообщил в пятницу председатель правления RMK Микк Марран, отметив, что государственный лесной фонд и гособорона тесно взаимосвязаны RMK как управляющий гослесфондом хочет всячески содействовать укреплению гособороны.

«Мы решили, что пока не будут выяснены потребности полигона Нурсипалу, RMK прекратит сплошные рубки на запланированных участках полигона. Мы также прекратим все лесохозяйственные работы в запланированной буферной зоне, чтобы внести свой вклад в создание примерно 500-метровой буферной зоны, запрошенной Министерством обороны. Между RMK и Министерством обороны на протяжении многих лет существует хорошее сотрудничество, и я уверен, что оно продолжится и в будущем», - сказал Марран.

Министр окружающей среды Мадис Каллас согласился с RMK в том, что сейчас важно успокоить ситуацию и частично приостановить ведущиеся в Нурсипалу работы. «Мы также договорились с министром обороны, что активизируем сотрудничество между двумя сферами власти в отношении Нурсипалу, чтобы все вопросы и опасения по поводу следующих этапов можно было бы обсудить на раннем этапе и превентивно», - добавил Каллас.