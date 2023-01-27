Энергетический кризис закончился? Будущие цены на электроэнергию и газ падают камнем

Если в середине января фьючерсы на электроэнергию в скандинавском регионе показывали, что в феврале цена может перевалить за 120 евро за мегаватт-час (МВтч), то сегодня фьючерсы на электроэнергию упали ниже уровня 90 евро. Во втором квартале цена может упасть даже до 60 евро за МВтч.

Цены фьючерсов на газ на голландской фондовой бирже сегодня опустились ниже 53 евро за МВтч. Последний раз газ торговался на аналогичном уровне в начале декабря 2021 года.

Почему падают цены на энергоносители?

По словам Марко Алликсона, генерального директора энерготрейдера Baltic Energy Partners, движущей силой падения цен на газ является теплая зима в Европе и достаточные запасы сжиженного природного газа (СПГ), за счет чего сегодня в резервуарах природного газа более чем на 400 ТВтч больше, чем в то же период год назад.

«Этот объем превышает закупки, которые мы ожидали в 2023 году, для предотвращения рисков, связанных с отказом от российского природного газа, и в то же время он снижает потребность в заполнении резервуаров предстоящим летом, даже если вернутся холода», - сказал Алликсон.

По его словам, ценообразование газового рынка на биржах вернулось к привычной ценовой кривой, при которой нет оснований закупать дорогой газ в ближайшие месяцы и экономически целесообразно хранить более дешевый природный газ в резервуарах летом, чтобы пережить зиму и сезонное повышение цен.