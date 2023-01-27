Фьючерсы на электроэнергию в нашем регионе в этом году значительно упали за последние недели, и цена на природный газ сегодня также опустилась до 53 евро за мегаватт-час. Мы исследовали, стоит ли ждать окончания энергетического кризиса в этом году.
Энергетический кризис закончился? Будущие цены на электроэнергию и газ падают камнем
Если в середине января фьючерсы на электроэнергию в скандинавском регионе показывали, что в феврале цена может перевалить за 120 евро за мегаватт-час (МВтч), то сегодня фьючерсы на электроэнергию упали ниже уровня 90 евро. Во втором квартале цена может упасть даже до 60 евро за МВтч.
Цены фьючерсов на газ на голландской фондовой бирже сегодня опустились ниже 53 евро за МВтч. Последний раз газ торговался на аналогичном уровне в начале декабря 2021 года.
Почему падают цены на энергоносители?
По словам Марко Алликсона, генерального директора энерготрейдера Baltic Energy Partners, движущей силой падения цен на газ является теплая зима в Европе и достаточные запасы сжиженного природного газа (СПГ), за счет чего сегодня в резервуарах природного газа более чем на 400 ТВтч больше, чем в то же период год назад.
«Этот объем превышает закупки, которые мы ожидали в 2023 году, для предотвращения рисков, связанных с отказом от российского природного газа, и в то же время он снижает потребность в заполнении резервуаров предстоящим летом, даже если вернутся холода», - сказал Алликсон.
По его словам, ценообразование газового рынка на биржах вернулось к привычной ценовой кривой, при которой нет оснований закупать дорогой газ в ближайшие месяцы и экономически целесообразно хранить более дешевый природный газ в резервуарах летом, чтобы пережить зиму и сезонное повышение цен.
«Биржевые цены на газ GetBaltic в нашем регионе упали вместе с европейскими индексами, потому что, благодаря запуску нового финского СПГ-терминала, природного газа в регионе достаточно. Скорее одновременное использование двух терминалов СПГ на большой мощности грядущим летом может оказаться проблемой, в случае которой природный газ просто физически некуда будет пристроить», - считает Алликсон.
По его словам, ситуация на рынке электроэнергии улучшилась благодаря хорошим ветровым условиям и падению цен на природный газ. Кроме того, Большинство бездействующих АЭС во Франции также вернулись на рынок, а тестирование реактора Olkiluoto 3 в Финляндии должно в ближайшее время возобновится.
Фьючерсные цены в финской ценовой зоне уже опустились до уровня 70-80 €/МВтч на оставшуюся часть года. «Хотя в конце прошлого года на аукционной площадке JAO разница в цене между Эстонией и Финляндией в 2023 году составляла 13,3 €/МВтч, фактическая разница достигла почти 100 €/МВтч в летние месяцы. Также надо принимать во внимание то, что запуск новой атомной электростанции в Финляндии и добавление крупных ветряных электростанций могут вероятно еще больше увеличить разницу в ценах в этом году», - пояснил Алликсон.
По словам главы Eesti Gaas Маргуса Каасика, вскоре и для потребителей цены будут пересмотрены. «Падение цен на газ доберется и до домашних потребителей. В начале новой недели мы примем соответствующие решения, - пообещал Каасик. - Падение цен на газ привело и к падению цен на электроэнергию. Однако цены на газ падают, потому что европейские резервуары полны, зима была теплой, а новые цепочки поставок отлажены. Мы надеемся, что тенденция к снижению цен на энергоносители продолжится, но времена неопределенности еще не закончились и остается только смотреть, что принесет нам следующая зима».
Почему на рынке нет более дешевых пакетов с фиксированной ценой?
На данный момент продавцы электроэнергии предлагают домашним потребителям пакеты с фиксированной ценой без НДС около 17 центов за киловатт-час или 100 евро за МВтч. Дешевле можно получить только срочные контракты на 84 месяца (около 13 ц/кВтч).
По словам Алликсона, причина в том, что в странах Балтии практически отсутствует рынок ликвидных (легко реализуемых) фьючерсов, а возможности для снижения рисков у продавцов электроэнергии ограничены. «На бирже Nasdaq OMX для нашего региона котируются только латвийские квартальные и месячные продукты, ориентировочный уровень цен на которые в настоящее время составляет 130-140 €/МВтч. Уровень цен будущих сделок в Эстонии несколько ниже - оценивается в 100-110 €/МВтч, - пояснил Алликсон. - Фиксация цен с будущими транзакциями стала значительно дороже во время кризиса и требует больших залоговых буферов».
Альтернативный вариант фиксации цен с помощью долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии (ДЗЭ), например, с производителями возобновляемой энергии, в настоящее время стал дороже и рискованнее, чем раньше, из-за высокой волатильности цен и ценовых ограничений, установленных ЕС.
«Особенностью нашего региона также является дефицит подходящих потребителей и малость объемов по сравнению с объемами и ожиданиями планируемого развития возобновляемой энергетики. Поэтому восстановление эффективного фьючерсного рынка для снижения рисков потребует времени, а до тех пор маловероятно появление на рынке сверхконкурентных предложений с фиксированными ценами со стороны продавцов электроэнергии», - заявил он.
Мало кто отказывается от универсального обслуживания
Айво Адамсон, генеральный директор энергетической компании Alexela, добавил, что, хотя биржевая цена на электроэнергию немного упала, от универсальной услуги отказываются немногие. «На прошлой неделе биржевые цены на электроэнергию были довольно высокими, и общее падение цен не очень сильно коснулось биржевых цен в нашем регионе, - сказал Адамсон. - С учетом госкомпенсации на данный момент для заказчика нет большой разницы, находиться ли он на бирже или получает универсальную услугу».
Что касается ценообразования на фиксированные пакеты, Адамсон сказал, что в такой неопределенной ситуации необходимо тщательно продумать, на какие риски готов пойти розничный продавец электроэнергии: «В последний раз, когда мы снижали цены, государство отказалось от продавцов электроэнергии и предоставило потребителям право свободного отказа от срочных договоров».
По словам Андруса Лийванда, директора поставщика электроэнергии Elektrum, помимо погоды на рынок электроэнергии также влияют изменения в мировой политике и экономике, которые могут быстро изменить и ценовую динамику в ту или иную сторону.
«Цены фьючерсных контрактов на электроэнергию чувствительны к погодным условиям, влияющие не только на потребление электроэнергии, но и на интенсивность производства ветровой и гидроэнергии. На фьючерсы на электроэнергию северных стран больше всего влияет уровень гидробаланса, производство ветроэнергии, а также цены на электроэнергию в Германии», - сказал Лийванд.
Уровень цен системных фьючерсов в скандинавских странах на 2024 год в настоящее время составляет 66 евро/МВтч, а цена в Финляндии составляет 69 евро/МВтч, в Швеции (SE4) 108 евро/МВтч и в Германии более 160 евро/МВтч. «Однако ближайшие кварталы действительно будут иметь несколько более низкий уровень цен, при формировании предложений на розничном рынке продавцы электроэнергии также учитывают риск волатильности», - сказал он.
По словам Лийванда, то, преодолеем ли мы уже энергетический кризис, будут определять изменяющиеся погодные условия, скорость, с которой в странах Балтии и Европе будут вводиться в эксплуатацию возобновляемые источники энергии, и насколько снизится потребление. «Риски все еще существуют, особенно в летний период, когда газовый рынок может оказаться в напряженной ситуации, так как Европа будет запасаться газом на следующую зиму».