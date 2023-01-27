ОБЗОР ⟩ Во всех странах Балтии выросли цены на топливо, но разрыв между ними все еще велик

В Таллинне цены на бензин и дизельное топливо выросли на 3 цента.

В Риге цена на 95-октановый бензин выросла на 2 цента, а на 98-октановый бензин и дизельное топливо - на 3 цента.

В Вильнюсе цены на топливо 95 миль и 98 миль плюс выросли на 5 центов, а цены на дизельное топливо - на 6 центов.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,789 евро, что на 11,5 центов больше, чем в Риге, и на 23 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus составила 1,839 евро в Таллинне, что на 12,5 центов больше, чем в Риге, и на 18,1 центов больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,819 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 9 центов больше, чем в Вильнюсе.