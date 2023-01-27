На чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо фигурист-одиночник Михаил Селевко занял восьмое место, набрав 218,30 балла.
Михаил Селевко добился лучшего результата за всю историю Эстонии на ЧЕ среди одиночников
Селевко, который на прошлогоднем чемпионате мира довел свой личный рекорд до 234,72 балла и занял 15-е место на своем дебюте на чемпионате мира, набрал 73,74 балла за короткую программу в Эспоо и занял 11-е место в произвольной программе.
В произвольной программе 20-летний фигурист набрал 144,56 балла, что дало ему восьмое место как в произвольной программе, так и в общем зачете - это лучший результат эстонских фигуристов на чемпионатах Европы. Ранее рекорд принадлежал Маргусу Хернитсу, занявшему 13-е место на чемпионате Европы 2000 года в Вене.
Чемпионом Европы стал 21-летний представитель Франции Адам Сиао Хим Фа, набравший 267,77 балла. 24-летний итальянец Маттео Риццо занял второе место с 259,92 балла, а 24-летний швейцарец Лукас Бричги стал третьим с 248,01 балла.
В субботу будут объявлены медалисты в женском одиночном катании. Наши фигуристки Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус выйдут на лед в произвольной программе 7-й и 15-й соответственно.