Михаил Селевко добился лучшего результата за всю историю Эстонии на ЧЕ среди одиночников

Селевко, который на прошлогоднем чемпионате мира довел свой личный рекорд до 234,72 балла и занял 15-е место на своем дебюте на чемпионате мира, набрал 73,74 балла за короткую программу в Эспоо и занял 11-е место в произвольной программе.

В произвольной программе 20-летний фигурист набрал 144,56 балла, что дало ему восьмое место как в произвольной программе, так и в общем зачете - это лучший результат эстонских фигуристов на чемпионатах Европы. Ранее рекорд принадлежал Маргусу Хернитсу, занявшему 13-е место на чемпионате Европы 2000 года в Вене.

Чемпионом Европы стал 21-летний представитель Франции Адам Сиао Хим Фа, набравший 267,77 балла. 24-летний итальянец Маттео Риццо занял второе место с 259,92 балла, а 24-летний швейцарец Лукас Бричги стал третьим с 248,01 балла.