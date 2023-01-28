В Таллинне автобус задел пешехода

Вчера в 18.58 в Таллинне у здания на Пярнуском шоссе, 82 произошло ДТП: городской автобус Solaris Urbino, которым управляла 56-летняя женщина, задел пешехода - 59-летнюю женщину, которая шла у остановки, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По данным полиции, за прошедшие сутки других ДТП, в которых пострадали люди, зафиксировано не было. На дорогах страны стражам порядка были задержаны семь водителей, которые были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.