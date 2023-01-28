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В Таллинне автобус задел пешехода

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В Таллинне автобус задел пешехода
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Скорая помощь и полиция.
Скорая помощь и полиция. Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером в Таллинне в результате ДТП с участием автобуса пострадал пешеход.

Вчера в 18.58 в Таллинне у здания на Пярнуском шоссе, 82 произошло ДТП: городской автобус Solaris Urbino, которым управляла 56-летняя женщина, задел пешехода - 59-летнюю женщину, которая шла у остановки, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшая была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

По данным полиции, за прошедшие сутки других ДТП, в которых пострадали люди, зафиксировано не было. На дорогах страны стражам порядка были задержаны семь водителей, которые были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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