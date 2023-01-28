Покупатель чувствует дискриминацию из-за программы лояльности Lidl. Магазин объясняет

В условиях, когда цены на потребительские товары быстро растут, для большого числа покупателей важно иметь возможность покупать акционные товары или использовать скидки и карты лояльности.

«Как может быть, что в магазине, который позиционирует себя как очень дружелюбный к нашим кошелькам, я чувствую себя ущемленной, потому что у меня нет смартфона? Я получила буклет в свой почтовый ящик со скидочными предложениями. К сожалению, они предназначены только для владельцев смартфонов. Вы можете скачать приложение, вы должны отсканировать и т. д.

Это дискриминация тех людей, у которых нет смартфона. И унижение. Они присылают предложение, которое невозможно реализовать. Они поддерживают только богатых людей», - рассказывает пенсионерка в программе.

Приложение скидок сети магазинов Lidl - это не латвийский, а международный продукт, которым пользуются покупатели этих магазинов во всех странах, где они работают. В цифровой версии предлагаются специальные скидки для более экологичного образа жизни.

«Наши кошельки часто переполнены различными пластиковыми картами. Они часто пропадают или их нельзя найти в нужный момент. Именно поэтому Lidl предлагает цифровое решение, которое всегда доступно. Да и с точки зрения торговца проще предлагать различные персональные предложения конкретному покупателю», - пояснила Зане Нельке, руководитель отдела коммуникаций Lidl Latvija.

«Мы консультировались с телефонными операторами, спрашивали, чем пользуются люди. Большинство из них используют смартфоны ежедневно», - добавила она.

В Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) жалоб на то, что программа лояльности Lidl доступна только в цифровом формате, не поступало, поэтому детально данная ситуация не рассматривалась.

Между тем Бюро омбудсмена страны не видит причин, по которым пенсионеры или менее обеспеченные жители должны чувствовать дискриминацию в этой ситуации.