ВИДЕО ⟩ И смех и грех: 19-летний пьяный водитель восемь раз врезался в стену дома

«Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - это далеко не шутки, но порой трудно оставаться серьезным даже в случае серьезной теме», - говорится в посте Центра надзора за дорожным движением.

При расследовании ДТП, произошедшего одним ноябрьским утром прошлого года, вскоре выяснилось, что водитель, ранее употреблявший алкоголь, накануне ночью участвовал в еще нескольких ДТП и скрылся с места происшествия. В публикации центра говорится, что на видео запечатлено первое из них.

«Если мы правильно посчитали, водитель врезался в дом минимум восьми раз и задел припаркованный автомобиль минимум семь раз. Печально то, что попытки маневрирования только смешили сидящего рядом пассажира, и казалось, что действия водителя его никоим образом не беспокоили», - отмечают в Центре надзора за дорожным движением.

Скрывшись с места происшествия, водителю удалось благополучно проехать несколько километров, а затем произошло еще одно ДТП: пьяный водитель протаранил дорожные знаки. Он скрылся с места происшествия, но оставил на месте происшествия номерной знак автомобиля.

Так автомобиль выглядел после третьего ДТП: