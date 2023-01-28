ООН предупреждает: рекордный уровень голода в Сирии угрожает жизням миллионов человек

По данным агентства ООН, жестокая война, вызвавшая экономический кризис и нанесшая ущерб жизненно важной инфраструктуре страны, поставила 2,9 миллиона человек под угрозу голодной смерти и еще 12 миллионов человек перед вопросом, где дальше искать пропитание.

В заявлении говорится, что «уровень голода в Сирии достиг самого высокого показателя за 12 лет», и 70 процентов населения вскоре могут обнаружить, что «невозможно обеспечить свои семьи едой».

«В настоящее время Сирия занимает шестое место в мире по количеству людей, страдающих от нехватки продовольствия», - заявили в ВПП, добавив, что цены на продукты питания в стране выросли почти в 12 раз за три года.

Агентство предупредило, что недоедание среди детей и матерей также растет беспрецедентно быстрыми темпами.

«Если международное сообщество не поможет сирийцам, мы столкнемся с новой волной массовой миграции», - заявил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли во время визита в Сирию на этой неделе.

По данным ООН, 90 процентов 18-миллионного населения Сирии живут за чертой бедности. Экономика страны пострадала от конфликтов, засух, вспышек холеры, пандемии коронавируса, а также финансового краха соседнего Ливана.