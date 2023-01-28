Компания производитель питьевой воды Saku Läte поделилась в социальных сетях милым объявлением о новом, но временном члене команды - рыжей полосатой кошке-путешественнице.
Кошка, которая гуляет сама по себе, отправилась в путешествие из Выру в Тарту
Кошка, которая гуляет сама по себе, отправилась в путешествие из Выру в Тарту
Кошка прибыла к дверям тартуского предприятия из Выру. «Наш водитель вернулся с маршрута, когда обнаружил, что приехал на склад в Тарту с неожиданным попутчиком», - говорится в сообщении. Затем кошка гордо выпрыгнула из машины и по-хозяйски легла на ковер в офисе.
Дружелюбная гостья пробыла в офисе Saku Läte две ночи, пока приют для животных Выру не нашел ее хозяина и питомца не вернули домой.
«Мы уже почти дали ей имя Кошачий глаз по нашему адресу - Кассисильма, 7», - сказала Тийна Палу, руководитель тартуского представительства производителя напитков. Настоящее имя кошки - Кисса.