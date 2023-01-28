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Кошка, которая гуляет сама по себе, отправилась в путешествие из Выру в Тарту

Кошка, которая гуляет сама по себе, отправилась в путешествие из Выру в Тарту
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Приехав в Тарту, кошка гордо спрыгнула с машины и улеглась на ковер в офисе Saku Läte.
Приехав в Тарту, кошка гордо спрыгнула с машины и улеглась на ковер в офисе Saku Läte. Фото: Saku Läte

Компания производитель питьевой воды Saku Läte поделилась в социальных сетях милым объявлением о новом, но временном члене команды - рыжей полосатой кошке-путешественнице.

Кошка прибыла к дверям тартуского предприятия из Выру. «Наш водитель вернулся с маршрута, когда обнаружил, что приехал на склад в Тарту с неожиданным попутчиком», - говорится в сообщении. Затем кошка гордо выпрыгнула из машины и по-хозяйски легла на ковер в офисе.

Дружелюбная гостья пробыла в офисе Saku Läte две ночи, пока приют для животных Выру не нашел ее хозяина и питомца не вернули домой.

«Мы уже почти дали ей имя Кошачий глаз по нашему адресу - Кассисильма, 7», - сказала Тийна Палу, руководитель тартуского представительства производителя напитков. Настоящее имя кошки - Кисса.

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