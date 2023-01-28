Кошка, которая гуляет сама по себе, отправилась в путешествие из Выру в Тарту

Кошка прибыла к дверям тартуского предприятия из Выру. «Наш водитель вернулся с маршрута, когда обнаружил, что приехал на склад в Тарту с неожиданным попутчиком», - говорится в сообщении. Затем кошка гордо выпрыгнула из машины и по-хозяйски легла на ковер в офисе.

Дружелюбная гостья пробыла в офисе Saku Läte две ночи, пока приют для животных Выру не нашел ее хозяина и питомца не вернули домой.