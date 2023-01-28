Награда нашла героя спустя 29 лет: эстонца хотят отблагодарить за спасение жизни двухлетней девочки

Такое предложение сделал бывший волостной старейшина Абья, а ныне заместитель председателя волостного собрания Мульги Пеэтер Рахнел после того, как с ним связалась мать спасенной девочки. Она рассказала, что об инциденте в середине 1990-х много говорили в окрестностях Абья, но Хейки Аас, вытащивший ребенка из колодца, не получил должного признания.

Однажды летним днем ​​1994 года двухлетняя девочка рядом с матерью играла у цветочной клумбы в центральном парке Абья-Палуоя. Мать Тийна Раал сама родом из Абья-Палуоя, но к тому времени уже около года жила в другом месте. Летом она по-прежнему много времени проводила в родных краях в парке и даже помнила, что там была яма. «Но та яма была скорее где-то в кустах», - рассказала она.