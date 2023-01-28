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Награда нашла героя спустя 29 лет: эстонца хотят отблагодарить за спасение жизни двухлетней девочки

Марко Суурмяги
Награда нашла героя спустя 29 лет: эстонца хотят отблагодарить за спасение жизни двухлетней девочки
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Спустя много лет Хейки Аас (справа) и Тийна Раал (первая слева) снова встретились летом 2021 года в Абья-Палуоя.
Спустя много лет Хейки Аас (справа) и Тийна Раал (первая слева) снова встретились летом 2021 года в Абья-Палуоя. Фото: Erakogu

Политики волости Мульги рассматривают идею представить к награде «Гербовый знак» мужчину, который 29 лет назад спас тонувшую двухлетнюю девочку, упавшую в четырехметровый колодец в Абья-Палуоя.

Такое предложение сделал бывший волостной старейшина Абья, а ныне заместитель председателя волостного собрания Мульги Пеэтер Рахнел после того, как с ним связалась мать спасенной девочки. Она рассказала, что об инциденте в середине 1990-х много говорили в окрестностях Абья, но Хейки Аас, вытащивший ребенка из колодца, не получил должного признания.

Однажды летним днем ​​1994 года двухлетняя девочка рядом с матерью играла у цветочной клумбы в центральном парке Абья-Палуоя. Мать Тийна Раал сама родом из Абья-Палуоя, но к тому времени уже около года жила в другом месте. Летом она по-прежнему много времени проводила в родных краях в парке и даже помнила, что там была яма. «Но та яма была скорее где-то в кустах», - рассказала она.

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