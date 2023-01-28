Политики волости Мульги рассматривают идею представить к награде «Гербовый знак» мужчину, который 29 лет назад спас тонувшую двухлетнюю девочку, упавшую в четырехметровый колодец в Абья-Палуоя.
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Награда нашла героя спустя 29 лет: эстонца хотят отблагодарить за спасение жизни двухлетней девочки
Такое предложение сделал бывший волостной старейшина Абья, а ныне заместитель председателя волостного собрания Мульги Пеэтер Рахнел после того, как с ним связалась мать спасенной девочки. Она рассказала, что об инциденте в середине 1990-х много говорили в окрестностях Абья, но Хейки Аас, вытащивший ребенка из колодца, не получил должного признания.