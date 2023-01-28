Виктор Орбан назвал Украину «ничейной землей» и сравнил ее с Афганистаном

Об этом официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook.

На встрече с журналистами 26 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о российском вторжении в Украину, писало издание The American Conservative . Орбан заявил, что Путин не может позволить себе проиграть войну, поскольку в 2024 году будет участвовать в президентских выборах.

Также он считает, что Владимир Путин не может позволить НАТО «установить свое присутствие» в Украине, поэтому он намерен превратить страну в «неуправляемые руины», чтобы лишить Запад возможности представить Украину как свой «приз». «Сейчас это Афганистан. Ничейная земля», - цитирует Орбана The American Conservative.

В конце 2022 года Венгрия около месяца блокировала программу европейской помощи Украине на 18 миллиардов евро, однако в итоге дала свое согласие. Также Венгрия неоднократно просила снять санкции с некоторых россиян.

В целом Венгрия выступает против множества наложенных на Россию санкций, так как экономика страны находится в сильной зависимости от Российских поставок.

Венгрия на 85% зависима от российской нефти, на 50% от российского газа, поступающего через «Турецкий поток». Также Россия экспортирует в Венгрию минеральные продукты, продукты химической промышленности, машины, ядерное топливо и различное оборудование. Такая зависимость дает России возможность для манипуляций.

Венгрия является одной из немногих стран ЕС, которая не присоединились к поставкам оружия в Украину.