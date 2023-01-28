Сеэдер обвиняет главу МВД Эстонии в попытке расколоть общество

Сеэдер написал, что не понимает, почему Ляэнеметс заявил в русскоязычных СМИ, что по наущению «Отечества» эстонцы совершили бы террористический акт у нарвского танка, и только соцдемы спасли русских от избиения.

«Это разжигание межнациональной розни, и такие публичные заявления не подобает делать ни одному эстонскому политику, не говоря уже о министре внутренних дел страны, - написал Сеэдер Ляэнеметсу. - Такими посланиями вы не завоюете сторонников в эстонской или русскоязычной общине, а будете служить только интересам одного человека, который сидит в Кремле. Двух мнений здесь быть не может: немедленно прекратите раскалывать эстонское общество пророссийской риторикой. Прекращайте и возьмите свои слова обратно».

В своем письме Сеэдер заявил, что «Отечество» не удалось договориться с соцдемами по ряду важных решений.

«Новый Закон о языке, который укрепил бы роль эстонского языка в публичном пространстве и положил бы конец легкой жизни тех чиновников, которые десятилетиями отказывались учить государственный язык, - мы уже опоздали с его принятием из-за вашего противодействия, - заявил Сеэдер Ляэнеметсу. - В правительстве мы успели подготовить законопроект о том, чтобы отобрать разрешения на оружие у граждан России и Беларуси, но, к сожалению, Рийгикогу тянет с ним. Точно так же мы надеемся, что сможем убедить вас уже на следующей неделе, что граждане стран-террористов не должны иметь возможности поддерживать эстонские политические партии и влиять на нашу внутреннюю политику. Этим важным шагам по обеспечению безопасности Эстонии необходимо придать силу закона еще нынешним составом Рийгикогу».

Сеэдер пишет, что так же как у правительства из-за нехватки времени не было первых ста дней без критики, так и политики перед выборами не имеют права на передышку - времени мало, надо работать.