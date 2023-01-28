Британский лоукостер Flybe объявил в субботу, 28 января, о прекращении полетов и отмене всех рейсов, передает Rus.TVNET.
Крупная авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы
Крупная авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы
«Мы с прискорбием сообщаем, что Flybe объявлена неплатежеспособной», - написала авиакомпания в Twitter, добавив, что деятельность компании приостановлена, все рейсы отменены и не будут переноситься.
Управление гражданской авиации Великобритании попросило пассажиров, купивших билеты на рейсы Flybe, не ехать в аэропорт.
Еще до пандемии коронавируса на деятельность Flybe негативно повлияли волатильность цен на топливо и падение курса британского фунта стерлингов.
До того, как начались проблемы, компания была лидером на рынке внутренних рейсов Великобритании.
Flybe выполняла до 530 рейсов в неделю из аэропортов Белфаста, Бирмингема и Хитроу в города по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.