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Крупная авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы

rus.tvnet.lv
Крупная авиакомпания объявила о банкротстве и отменила все рейсы
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Британский лоукостер
Британский лоукостер Фото: Reuters/ScanPix

Британский лоукостер Flybe объявил в субботу, 28 января, о прекращении полетов и отмене всех рейсов, передает Rus.TVNET.

«Мы с прискорбием сообщаем, что Flybe объявлена ​​неплатежеспособной», - написала авиакомпания в Twitter, добавив, что деятельность компании приостановлена, все рейсы отменены и не будут переноситься.

Управление гражданской авиации Великобритании попросило пассажиров, купивших билеты на рейсы Flybe, не ехать в аэропорт.

Еще до пандемии коронавируса на деятельность Flybe негативно повлияли волатильность цен на топливо и падение курса британского фунта стерлингов.

До того, как начались проблемы, компания была лидером на рынке внутренних рейсов Великобритании.

Flybe выполняла до 530 рейсов в неделю из аэропортов Белфаста, Бирмингема и Хитроу в города по всей Великобритании, а также в Амстердам и Женеву.

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